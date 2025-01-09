Может стать независимой, но не американской: власти Дании высказались о будущем Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен прокомментировал высказывания избранного президента США Дональда Трампа о возможности захвата Штатами Гренландии. Он заявил, что остров может стать независимым, если его жители этого захотят, однако невозможно, чтобы он перешел под контроль США.

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По его словам, Дания понимает, что у Гренландии есть свои амбиции. Слова главы МИД в среду, 8 января, процитировало издание Reuters.

"Мы полностью осознаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они материализуются, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли с амбициями стать федеральным государством в составе Соединенных Штатов", – заявил Расмуссен.

Гренландия, самый большой остров в мире, является частью Дании уже 600 лет, хотя ее 57 тысяч жителей управляют своими внутренними делами самостоятельно. Правительство острова во главе с премьер-министром Муте Эгеде стремится к будущей независимости.

Датский министр отметил, что повышенная обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу безопасности в Арктике была обоснованной после возросшей активности России и Китая в регионе.

"Я не думаю, что мы находимся во внешнеполитическом кризисе. Мы открыты для диалога с американцами о том, как мы можем сотрудничать еще теснее, чем сейчас, чтобы гарантировать реализацию американских амбиций", – добавил руководитель ведомства.

Как пишет СМИ, Гренландия, являющаяся частью НАТО благодаря членству Дании, имеет стратегическое значение для вооруженных сил США и для ее системы раннего предупреждения о баллистических ракетах,. Кратчайший путь из Европы в Северную Америку пролегает через арктический остров.

Напомним, что Дональд Трамп накануне заявил, что не исключает использования военных или экономических мер, чтобы сделать Гренландию частью Соединенных Штатов. В тот же день его старший сын, Дональд Трамп-младший, совершил частный визит в Гренландию.

После заявлений Трампа король Дании Фредерик Х решил решение обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Этот шаг считается символическим подтверждением желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

Как сообщал OBOZ.UA, действующий государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал слова Трампа о Гренландии. Он назвал такую идею "нехорошей" и заявил, что на такие разговоры не стоит тратить время.

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