США обеспокоены тем, что Россия может поставлять ракеты йеменским хуситам – Bloomberg

В Соединенных Штатах Америки обеспокоены тем, что Россия может поставлять ракеты хуситам в Йемене. Этот шаг, считают в Вашингтоне, может спровоцировать дальнейшие беспорядки на Ближнем Востоке, усилив одну из групп боевиков, воюющих с Израилем.

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Об этом сказал спецпредставитель США по Йемену Тим Лендеркинг, передает Bloomberg. Американского чиновника попросили прокомментировать информацию СМИ о том, что РФ ведет переговоры о передаче хуситам современных противокорабельных ракет "Оникс", которые идут на экспорт под названием P-800 Yakhont.

"Это то, что нас встревожило. Любое сотрудничество в сфере вооружений между хуситами и россиянами будет очень дестабилизирующим", — сказал он.

По словам спецпредставителя, продолжение атак хуситов на судоходство в Красном море подрывает усилия по достижению постоянного мирного соглашения в Йемене.

"Это не соответствует партнерству по миру", – сказал Лендеркинг.

По данным агентства Reuters, российские представители и хуситы провели по меньшей мере две встречи в Тегеране в этом году относительно передачи ракет. Запланированы и дальнейшие переговоры. Однако, по данным источников журналистов, решение в Кремле пока не приняли.

P-800 Yakhont — сверхзвуковая противокорабельная ракета с дальностью полета 300 километров (186 миль). Доступ к оружию значительно повысит способность хуситов угрожать военным кораблям США и их союзников, патрулирующим этот район, а также позволит группе вести огонь по наземным целям в Саудовской Аравии, сказал Фабиан Хинц, эксперт из лондонского Международного института стратегических исследований.

Хуситы, одна из сетей исламистских боевых организаций, поддерживаемых Ираном, начали нападать на судоходство в Красном море в конце 2023 года в ответ на войну Израиля против ХАМАС в секторе Газа. США и союзники начали наносить по ним авиаудары и впервые потопили судно с помощью морского беспилотника в июне.

Все больше судоходных компаний предпочитают отправлять суда по более длинным маршрутам, чтобы обойти этот район, а расходы на страхование резко возросли.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль нанес удары по военным объектам хуситов в Йемене. В результате пострадала портовая и топливная инфраструктура террористов.

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