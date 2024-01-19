США нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене: целью были противокорабельные установки

Военнослужащие армии Соединенных Штатов Америки в пятницу, 19 января, нанесли новые удары по хуситам в Йемене. Были поражены противокорабельные ракеты боевиков.

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Об этом на брифинге в Вашингтоне рассказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Укринформ. Чиновник сказал, что атака произошла утром в пятницу и она была успешной.

Кирби отметил, что три удара были совершены по целям хуситов в Йемене с целью самообороны. По его словам, это поможет сделать международные воды "более безопасными как для кораблей ВМС, так и для торговых судов".

Представитель администрации американского президента проинформировал, что за последнюю неделю это четвертая превентивная акция, которую военные Штатов предпринимают против ракетных установок хуситов, развернутых для атаки.

18 января стало известно, что с помощью ракет Tomahawk американцы снова нанесли удар по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене. Под атаку попали примерно 14 ракетных установок хуситов, которые использовались для нападения на международные судоходные пути.

А 16 января военные Соединенных Штатов Америки уничтожили четыре противокорабельные баллистические ракеты йеменских хуситов.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 января в американских Вооруженных силах подтвердили, что йеменские хуситы выпустили две баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger. Это судно принадлежит Штатам и эксплуатируется компанией из Греции.

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