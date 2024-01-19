Третье нападение за два дня: хуститы выпустили ракеты по танкеру, принадлежащему США

В Вооруженных силах Соединенных Штатов Америки подтвердили, что вечером в четверг, 18 января, йеменские хуститы выпустили два баллистические ракеты по танкеру Chem Ranger. Это судно принадлежит Штатам и эксплуатируется компанией из Греции.

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Об атаке сообщили на официальной странице Центрального командования Вооруженных сил США в социальной сети Х (ранее известная как Twitter). Ракеты упали около танкера.

Это уже третье за последние три дня нападение хуситов на коммерческие суда. Инцидент, как указывает командование, произошел около 21:00 по времени Саны.

"18 января около 21:00 по времени Саны (20:00 по Киеву. – ред.) поддерживаемые Ираном террористы-хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по судну Chem Ranger, которое ходит под флагом Маршалловых островов, принадлежит США и эксплуатируется греческой компанией", – сказано в сообщении.

В командовании добавили, что члены экипажа видели, как ракеты попали в воду рядом с судном. О повреждении корабля не сообщалось.

Ранее хуситы заявили о якобы прямом попадании в американское судно противокорабельными ракетами в Аденском заливе.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 18 января военные Соединенных Штатов Америки снова нанесли удар по поддерживаемым Ираном хуситам в Йемене. Это был уже четвертый удар по объектам группировки менее чем за неделю.

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