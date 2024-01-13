США и Британия нанесли новый авиаудар по хуситам. Видео

Вечером 12 января Соединенные Штаты Америки нанесли новый удар по позициям хуситов в Йемене. В этот раз целью ракетного удара стали радары, которые используют боевики.

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Удары, нанесенные вечером 12 января были гораздо меньшими по масштабам, чем прошлой ночью. Об этом сообщает издание CNN.

Накануне США и Великобритания нанесли удары по 28 объектам хуситов, пытаясь лишить их возможности вести огонь по международным морским путям в Красном море. Действия обеих стран также поддержали Канада, Австралия, Бахрейн и Нидерланды.

После этого США пригрозили возможностью дополнительных военных действий, если хуситы продолжат наносить беспилотные и ракетные удары по коммерческим судам в Красном море. По словам президента США Джо Байдена, американские войска позаботятся о том, чтобы отреагировать на действия хуситов, если они продолжат такое возмутительное поведение.

В то же время после ударов под руководством США поддерживаемая Ираном повстанческая группировка запустила еще одну противокорабельную баллистическую ракету по коммерческому судну в Аденском заливе, к югу от Йемена.

Новые удары также последовали после того, как Белый дом заявил, что пытается избежать эскалации. Серия ударов под руководством США была нацелена на радиолокационные объекты и узлы управления и контроля, а также объекты, используемые для хранения и запуска беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Хуситы пообещали, что их силы отреагируют на атаку, назвав США и Великобританию "законными целями".

Напомним, что хуситы – это группировка, поддерживаемая Ираном. Она контролирует большую часть Йемена. После начала конфликта между ХАМАС и Израилем хуситы систематически атакуют в Красном море связанные с последним суда и устраивают ракетные атаки на израильские города.

Как сообщал OBOZ.UA:

– США и Британия провели военную операцию против хуситов в Йемене. В ночь на 12 января были нанесены авиаудары по объектам, связанным с хуситами. Причиной таких действий стало то, что повстанческие группировки проигнорировали ультиматум о прекращении атак на корабли, следующие через Красное море.

– Совместные удары по объектам хуситов в Йемене были направлены на то, чтобы подорвать и ослабить их возможности подвергать опасности моряков и угрожать мировой торговле. Атака была нацелена исключительно на военные объекты и базы хуситов.

– В Соединенных Штатах заверили, что они не планируют развертывать дополнительные силы в регионе. Об этом сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер. В то же время в Белом доме заявили, что США не заинтересованы в войне в Йемене, но в случае необходимости готовы к ней.

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