США и Британия 'играют' на паранойе Путина, – эксперт ЦРУ

Специалисты разведки Соединенных Штатов Америки и Британии, похоже, хорошо понимают планы и намерения Кремля относительно войны против Украины. Скорее всего, Запад просто "играет" на паранойе главы РФ Владимира Путина.

Такое предположение высказал бывший сотрудник американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Сайфер. Комментарий он дал журналисту BBC World News Лауре Тревельян (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Вряд ли можно пропустить информационную войну, которую главы Министерства обороны и разведки США и Британии ведут против Путина, заявляя, что его помощники дезинформируют его о ходе войны", – написала корреспондент в Twitter к видеоинтервью с ветераном ЦРУ.

В ходе разговора Тревельян попросила его "расшифровать, что же происходит". Тот ответил, что указанные две страны, вероятно, "играют на путинской паранойе".

По словам бывшего эксперта по разведке ЦРУ, они "создают трения в ближайшем окружении" российского лидера.

"В последние дни США и Британия заявляли, что Путин все больше и больше изолируется, и получает неверную информацию от военных советников", – добавил Сайфер.

You can hardly miss the information war that US and UK defense and intelligence chiefs are waging against President Putin - saying he’s being misinformed by his aides about the war’s progress. Tonight @BBCWorld News America got CIA veteran @john_sipher to decode what’s up pic.twitter.com/ff6LMJcm3M