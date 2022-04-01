План Путина по захвату всей Украины провалился, во многом он уже проиграл, – глава Штаба обороны Великобритании

Начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони Радакин считает, что план главы РФ Владимира Путина захватить всю Украину провалился. Во многом президент страны-агрессора уже проиграл, хотя ближайшие недели, конечно, будут очень трудными для нашей страны.

Об этом пишет BBC. Радакин отметил, что есть признаки того, что теперь Кремль сосредоточит свои усилия на оккупации востока и юга Украины.

"Мы видим первые признаки того, что эти силы действительно отводятся из Киева и отступают как в Россию, так и в Беларусь", – сказал он.

При этом Вооруженные силы Украины, по словам адмирала, будут атаковать отступающих захватчиков, так что принятие этого решения было вдвойне сложным для России.

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Глава оборонного ведомства Великобритании добавил, что Путина явно ввели в заблуждение относительно эффективности Вооруженных сил его страны.

"Он далеко не так хорошо манипулирует событиями...Путин навредил себе серией катастрофических ошибок", – резюмировал Энтони Радакин.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун считает, что Путин уже понимает, что выиграть войну в Украине ему вряд ли по силам. Не исключено, что он попробует заморозить конфликт, попытавшись "прорубить" прежде сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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