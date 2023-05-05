США и Австралия готовят общий пакет военной помощи Украине: СМИ раскрыли подробности

США и Австралия готовят общий пакет военной помощи Украине, которая борется за свою независимость. Ожидается, что о его предоставлении будет объявлено до конца мая.

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Об этом сообщает AAP. Примечательно, что информация о совместном пакете военной помощи появилась накануне визита президента США Джо Байдена в Австралию.

"Мы активно поддерживаем усилия Украины по отражению российской агрессии, и это будет отражено в бюджете", – отметил руководитель казначейства Австралии Джим Чалмерс.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко, комментируя информацию о пакете помощи, сказал, что "пока рано об этом говорить, но было бы хорошо, если бы что-то подобное было, потому что это очень помогло бы Украине".

На фоне опасений по поводу усталости от помощи в связи с тем, что война идет уже второй год, Мирошниченко также отметил, что важно, чтобы демократические страны продолжали противостоять России и защищаться от растущего авторитаризма.

Стоит добавить, во вторник Киев представил список пожеланий для помощи, включающий бронетранспортеры Hawkei, артиллерию и боеприпасы.

Напомним, в США продолжат сосредоточить внимание на увеличении поставок Украине средств противовоздушной обороны. В Белом доме отметили, что за последние три дня комплексы ПВО, полученные украинскими военными от Запада, сбили большинство ракет, запущенных армией России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Правительство Нидерландов осознает потребность украинских Сил обороны в истребителях F-16, поэтому активно ведет переговоры с европейскими партнерами для их передачи. Премьер-министр Марк Рютте сравнил этот вопрос с поставками танков "Леопард", который тоже долго вели в западных кругах, но в итоге он завершился успешно для Киева.

Возможность передачи ВСУ истребителей не исключил и президент Франции Эммануэль Макрон. Когда это может произойти, он не уточнил. При этом политик подчеркнул, что государство не ставит себе ограничений в военной поддержке Украины, которая борется с нападением России.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тоже говорил, что его страна рассмотрит вопрос передачи F-16, если Киев обратится с такой просьбой.