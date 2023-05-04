'Табу нет': Нидерланды ведут переговоры по истребителям F-16 для Украины

Правительство Нидерландов осознает потребность украинских Сил обороны в истребителях F-16, поэтому активно ведет переговоры с европейскими партнерами для их передачи. Премьер-министр Марк Рютте сравнил этот вопрос с поставками танков "Леопард", который тоже долго вели в западных кругах, но в итоге он завершился успешно для Киева.

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С таким заявлением глава нидерландского правительства выступил на конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге. Он заверил, что в данном вопросе стоит набраться терпения, чтобы получить необходимые самолеты.

"По поводу F-16 табу нет. Мы работаем очень плотно с Бельгией, Данией, Великобританией и другими партнерами для того, чтобы привести это к завершению. Мы еще не подошли к этому. Это очень чувствительная тема", – указал Рютте.

В ответ украинский гарант подчеркнул, что любая передача военной техники начинается с обучения солдат союзнической армии ее эксплуатации. Обучать пилотов ВВС ВСУ полетам на F-16 могут только те страны, которые располагают соответствующими площадками и ресурсами.

"Но это сложный вопрос, такой же как и вопросы консолидации стран относительно нашего будущего в ЕС, консолидации стран относительно нашего будущего в НАТО. Мы работаем над этим. Я уверен, что у нас будет положительный результат, потому что у нас нет другого выхода", – заключил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, возможность передачи ВСУ истребителей не исключил президент Франции Эммануэль Макрон. Когда это может произойти, он не уточнил. При этом политик подчеркнул, что государство не ставит себе ограничений в военной поддержке Украины, которая борется с нападением России.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте тоже говорил, что его страна рассмотрит вопрос передачи F-16, если Киев обратится с такой просьбой.