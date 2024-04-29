США хотят построить в секторе Газа пирс для гуманитарной помощи: стала известна его стоимость

Смета на строительство пирса возле сектора Газа для доставки гуманитарной помощи выросла. В настоящее время она составляет около 320 миллионов долларов США.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона, знакомого с этим вопросом. По словам чиновника, стоимость примерно удвоилась по сравнению с оценками в начале этого года.

"Стоимость не просто возросла. Она взорвалась", – сказал сенатор Роджер Викер, главный республиканец в возглавляемом Демократической партией комитете Сената по вооруженным силам, отвечая на вопрос о расходах.

"Эта опасная попытка с незначительной выгодой теперь обойдется американским налогоплательщикам не менее 320 миллионов долларов за эксплуатацию пирса только в течение 90 дней", – добавил Викер.

Президент-демократ Джо Байден объявил о строительстве пирса в марте, когда представители гуманитарных организаций умоляли Израиль облегчить доступ для поставок помощи в Газу наземными путями.

Военная кампания Израиля против ХАМАС в ответ на нападение 7 октября опустошила крошечный сектор Газа и погрузила его 2,3 миллиона человек в гуманитарную катастрофу.

Однако Викер и некоторые другие законодатели сомневаются, стоит ли причал стараний, особенно ввиду риска того, что военный персонал США может стать целью боевиков ХАМАС.

"С каждым днем, пока продолжается эта миссия, растет не только цена, но и уровень риска для жизни тысяч военнослужащих США, находящихся в зоне действия ракет ХАМАС", – говорит сенатор.

Беспокойство по поводу угрозы втягивания американских войск в войну Израиля и ХАМАС усилились в минувший четверг, 25 апреля, когда появились новости о минометных обстрелах вблизи района, где должен быть построен пирс. Однако американских солдат там не было, они находились вне радиуса действия минометов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден в марте 2024 года объявил о строительстве американскими военными морского порта в секторе Газа, чтобы доставлять туда больше гуманитарной помощи. Открыв второй маршрут для помощи, морской, представители администрации Байдена надеются предотвратить голод на севере Газы.

На создание порта уйдет "несколько недель", и он сможет принимать суда с продовольствием, лекарствами и временными приютами. Первоначальные поставки поступят через Кипр, где помощь проверят органы безопасности Израиля.

Ранее США и другие страны прибегли к доставке помощи воздухом. Однако гуманитарные организации заявляют, что этот метод не может удовлетворить растущую потребность.

Напомним также, что Израиль принял соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Теперь террористическая организация ХАМАС должна согласиться освободить часть заложников, чтобы договоренность о временном перемирии вступила в силу.