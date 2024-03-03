Израиль согласился на шестинедельное прекращение огня, ХАМАС должен освободить заложников – AFP

В субботу, 2 марта, Израиль принял соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Теперь террористическая организация ХАМАС должна согласиться освободить часть заложников, чтобы договоренность о временном перемирии вступила в силу.

Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на агентство AFP, которое со своей стороны цитирует слова представителя Белого дома, говорившего на условиях анонимности. Известно, что делегации переговорщиков встретились в египетском Каире, в то же время боевики выдвинули свои требования.

"Есть рамочная сделка. Израильтяне более-менее приняли ее. Сейчас мяч на поле ХАМАС", – сказал чиновник журналистам во время телефонного разговора.

Он отметил, что участники переговоров с региональных государств работали "круглосуточно", чтобы обеспечить соглашение к началу священного для мусульман месяца Рамадан, который должен начаться примерно через неделю.

"Это будет шестинедельное прекращение огня в Газе, начиная с сегодняшнего дня, если ХАМАС согласится освободить определенную категорию уязвимых заложников... Больных, раненых, стариков и женщин", – добавил чиновник.

Официальные лица США надеются, что такое соглашение создаст пространство для "более продолжительного" мирного урегулирования между Израилем и ХАМАС. Прекращение огня также позволит "значительно увеличить" гуманитарную помощь Газе, поскольку ООН предупреждает о неминуемом голоде на севере территории.

Известно, что делегация террористической организации вылетела в субботу в Каир для переговоров по прекращению огня в секторе Газы. Ее возглавляет заместитель председателя ХАМАС в Газе Халил Аль-Хайя.

Палестинский чиновник, знакомый с переговорами, когда его спросили, неизбежно ли соглашение, заявил, что стороны "еще не близки к его завершению". Также представители ХАМАС поставили свои требования, в частности, вывод войск из анклава и увеличение гуманитарной помощи: если Израиль согласится на них, "это откроет путь к соглашению в течение следующих 24-48 часов".

Напомним, что за время первого перемирия, действовавшего с 24 ноября по 1 декабря 2023 года, из плена террористов вернули 110 человек. В плену ХАМАС оставались еще 136 человек, в том числе 17 женщин и детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Тель-Авиве обнародовали первые выводы расследования вторжения ХАМАС 7 октября 2023 года. Там указали, что силы были неравными: когда террористы ХАМАС ворвались на территорию Израиля, в приграничной зоне Газы находились лишь около 600 солдат ЦАХАЛ, которые были быстро истощены.

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