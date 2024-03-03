США сбросили с самолетов над сектором Газа гуманитарную помощь. Фото

Военные Соединенных Штатов сбросили с воздуха продовольствие и помощь над сектором Газа. Это первый раунд чрезвычайной гуманитарной помощи, санкционированной президентом США Джо Байденом.

Как сообщают американские масс-медиа, всего было сброшено 66 упаковок – по 22 из каждого из трех грузовых самолетов C-130. Таким образом, людям в Газе передали 38 тысяч пищевых пайков.

"Эти сбросы с воздуха являются частью постоянных усилий по доставке большего объема помощи в Газу, в том числе за счет расширения потока помощи через наземные коридоры и маршруты", - заявили военные США.

В Белом доме назвали операцию успешной. "Тот факт, что разгрузка самолетов была успешной, является важным доказательством, что мы сможем сделать это снова в ближайшие дни и недели", - пояснили в администрации Байдена.

Однако сам Байден заявил, что объем поступающей в Газу помощи "недостаточен" даже с учетом предоставленного от США.

Другие страны, в том числе Объединенные Арабские Эмираты и Франция, уже сбрасывали гуманитарную помощь в сектор Газа с воздуха. Но для США подобная операция была первой.

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в целом одобрил предложенное соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Теперь это соглашение должно утвердить группировка ХАМАС.