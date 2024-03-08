США создадут порт на побережье Газа для доставки гуманитарной помощи

Президент США Джо Байден объявит о строительстве американскими военными морского порта в секторе Газа, чтобы доставлять туда больше гуманитарной помощи. К такому решению в Овальном кабинете пришли из-за нехватки гумпомощи, которую Штаты сбрасывают с воздуха.

Об этом, как сообщает британский национальный вещатель, рассказали неназванные чиновники из администрации Байдена. Сам американский президент сделает соответствующее заявление при следующем обращении к нации.

Американский морской порт в секторе Газа, включая пирс, причал для перевозки грузов с кораблей в море на берег, будет временным. Считается, что он увеличит объем гуманитарной помощи палестинцам на сотни дополнительных грузовиков в день.

На создание порта уйдет "несколько недель", и он сможет принимать суда с продовольствием, лекарствами и убежищами. Первые поставки поступят через Кипр, где помощь проверят органы безопасности Израиля.

Подчеркивается, что порт сможет принимать суда любого размера. В Газе нет своего глубокодонного порта.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе США и другие страны прибегли к доставке помощи по воздуху. Однако гуманитарные организации заявляют, что этот метод является крайним средством и не может удовлетворить растущую потребность.

Напомним также, что Израиль принял соглашение о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа. Теперь террористическая организация ХАМАС должна согласиться освободить часть заложников, чтобы договоренность о временном перемирии вступила в силу.