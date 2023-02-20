Иран обогатил уран до 84%: в Bloomberg указали угрозу

Международные атомные наблюдатели в Иране на прошлой неделе обнаружили уран, обогащенный до 84%. Это подчеркивает риск того, что безудержная атомная деятельность страны может спровоцировать новый кризис.

Видео дня

Об это сообщает издание Bloomberg. Это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами в стране на сегодняшний день – его концентрация всего на 6% ниже необходимой для ядерного оружия. Иран ранее сообщил МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня чистоты 60%.

Инспекторам необходимо определить, производил ли Иран материал преднамеренно, или его концентрация была случайным накоплением в сети труб, соединяющих сотни быстро вращающихся центрифуг, используемых для разделения изотопов. Уже второй раз в этом месяце мониторы обнаруживают подозрительную деятельность, связанную с обогащением.

В ответ на отчет МАГАТЭ заявило, что обсуждает с Ираном результаты недавней деятельности агентства по проверке и при необходимости проинформирует свой совет директоров.

Развитие событий происходит по мере того, как Иран становится все более изолированным от Запада, а ядерные переговоры с мировыми державами остаются приостановленными. Страна также столкнулась с массовым осуждением за жестокое подавление крупных протестов, а США и Европейский союз ужесточили санкции в отношении Ирана за его военную поддержку войны России против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство финансов США ввело санкции против владельцев иранской компании по производству беспилотников. Компания Paravar Pars регулярно поставляет дроны Российской Федерации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!