Иран остается главной военной опорой России: в США прокомментировали военное партнерство между Москвой и Тегераном
Иран остается одной из главных опор для России в ее войне, которую она развязала против Украины. И военное партнерство двух стран только усиливается.
Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во вторник, 25 июля, во время брифинга в Вашингтоне.
Пателло попросили прокомментировать информацию американской разведки о том, что Иран помогает России строить завод по изготовлению дронов.
"Иран остается главной военной опорой России", – заметил представитель Госдепа в ответ.
Он напомнил, какую военную помощь Иран уже предоставил РФ после полномасштабного вторжения в Украину.
"Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников", – констатировал Ведант Пател.
В этом контексте представитель Госдепа отметил, что силы РФ применяли иранские дроны для ударов по Киеву, чтобы терроризировать украинское население.
По словам Патела, Иран не прекратил оказывать России военную помощь, а партнерство этих двух стран только усиливается.
"Это военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться", – подчеркнул представитель Госдепа.
Напомним, что недавно Россия умудрилась испортить отношения с Ираном, подвергнув сомнению принадлежность ему некоторых территорий. Иран в ответ на провокацию России заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году. Таким образом, Тегеран помогает Кремлю наладить постоянные поставки оружия для войны в Украине.
Также сообщалось, что Тегеран использует китайские комплектующие для производства "шахедов" для России. Детали производства Поднебесной обнаружили в сбитых в Украине иранских дронах-камикадзе.
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