Иран остается главной военной опорой России: в США прокомментировали военное партнерство между Москвой и Тегераном

Иран остается одной из главных опор для России в ее войне, которую она развязала против Украины. И военное партнерство двух стран только усиливается.

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Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател во вторник, 25 июля, во время брифинга в Вашингтоне.

Пателло попросили прокомментировать информацию американской разведки о том, что Иран помогает России строить завод по изготовлению дронов.

"Иран остается главной военной опорой России", – заметил представитель Госдепа в ответ.

Он напомнил, какую военную помощь Иран уже предоставил РФ после полномасштабного вторжения в Украину.

"Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников", – констатировал Ведант Пател.

В этом контексте представитель Госдепа отметил, что силы РФ применяли иранские дроны для ударов по Киеву, чтобы терроризировать украинское население.

По словам Патела, Иран не прекратил оказывать России военную помощь, а партнерство этих двух стран только усиливается.

"Это военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться", – подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, что недавно Россия умудрилась испортить отношения с Ираном, подвергнув сомнению принадлежность ему некоторых территорий. Иран в ответ на провокацию России заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году. Таким образом, Тегеран помогает Кремлю наладить постоянные поставки оружия для войны в Украине.

Также сообщалось, что Тегеран использует китайские комплектующие для производства "шахедов" для России. Детали производства Поднебесной обнаружили в сбитых в Украине иранских дронах-камикадзе.