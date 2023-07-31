Иран и Беларусь договорились усилить военное сотрудничество: что это значит

Иран и Беларусь, которые поддерживают страну-агрессор Россию в ее полномасштабной агрессии против Украины, подписали договор о военном сотрудничестве, а также утвердили план его реализации на 2023 год. Соглашение подписали министры обороны стран Виктор Хренин и Мохаммад Реза Аштиани.

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Их встреча состоялась в понедельник, 31 июля, в штаб-квартире иранского министерства обороны, передает агенство IRNA. Как отмечается, они "обсудили вопросы состояния и перспектив развития взаимодействия в военной сфере".

Мохаммад Реза Аштиани заявил, что "Беларусь занимает особое место во внешней политике Ирана". Он сказал, что такое сотрудничество между Ираном и Беларусью "будет способствовать миру, стабильности и безопасности в регионе".

Также во время встречи они обсудили и полномасштабную войну, которую Россия ведет в Украине. Министр обороны Ирана – страны, которая помогает оккупантам вооружением, в частности передает дроны-камикадзе для ударов по украинским городам, выдал, что Тегеран "поддерживает любые дипломатические усилия, направленные на достижение мирного урегулирования".

Также он "выразил обеспокоенность" расширением НАТО без "учета интересов других стран региона".

Хренин со своей стороны сказал, что надеется на то, что его визит в Иран "будет способствовать укреплению двусторонних связей и достижению общих целей".

Как известно, 13 марта непризнанный лидер Беларуси Александр Лукашенко посетил Тегеран и встретился с официальными лицами страны, чтобы расширить двусторонние связи и поддержать смягчение санкций. Тогда было подписано восемь соглашений о сотрудничестве в сферах армии, торговли, транспорта, сельского хозяйства и культуры.

В ISW заявили, что фактически Лукашенко действовал как кремлевский вассал, которого используют для наращивания сотрудничества России с Ираном в том числе и в военной сфере

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Евросоюз планирует расширить санкции против Беларуси и Ирана. Меры будут ужесточаться в ответ на поддержку этими режимами российской агрессии в Украине.

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