Глава Пентагона заявил, что США готовы использовать ядерное оружие для защиты Южной Кореи в случае нападения КНДР

Соединенные Штаты Америки будут защищать Южную Корею в случае нападения на нее КНДР. В этом контексте возможно применение и конвенционального, и ядерного оружия.

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Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. 31 января он посетил Южную Корею, чтобы провести переговоры с министром обороны страны Ли Чон Сопом о сотрудничестве в области безопасности, передает Deutsche Welle.

США, по словам главы американского МО, "привержены использованию всего спектра обычных и ядерных средств сдерживания для защиты Южной Кореи".

"Наши друзья и враги должны знать, что любая угроза по отношению к одному из нас будет расцениваться как общая угроза союзу США-Южная Корея", – заявил Остин, назвав партнерство двух стран прочным и гибким.

Указанная встреча состоялась на фоне регулярных ракетных испытаний Северной Кореи, количество которых Пхеньян беспрецедентно увеличил в 2022 году. Последнее такое испытание было совершено в ночь на 1 января. Тогда КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в Японское море.

Переговоры коснулись и войне в Украине. Южнокорейский министр обороны сказал, что в настоящее время они "внимательно следят за ситуацией, но не будут подробно рассказывать о военной поддержке".

Министр обороны США также встретился с президентом Южной Кореи Юн Сук Йолем, а за день до этого Сеул посетил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Как писал OBOZREVATEL:

– Недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости разработки новых межконтинентальных баллистических ракет и увеличении ядерного арсенала. Таким образом он хочет противодействовать "угрозам" со стороны США и Южной Кореи.

– Ранее Ким Чен Ын говорил, что конечная цель его страны – обладание самой мощной в мире ядерной силой.

– Ллойд Остин предупреждал о том, что применение ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных Штатов или их союзников будет означать конец режима Ким Чен Ына.

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