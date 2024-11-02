Эсминцы, ПВО и бомбардировщики: США разместят на Ближнем Востоке новый военный контингент

Соединенные Штаты Америки приняли решение развернуть на Ближнем Востоке новый военный контингент. В Пентагоне заявили, что это связано с обязательствами по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии.

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Речь идет о размещении в регионе дополнительных эсминцев, истребительной эскадрильи, а также несколько бомбардировщиков дальнего радиуса действия ВВС США B-52. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь Министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер.

В Пентагоне проинформировали, что дополнительные силы прибудут на Ближний Восток в ближайшие месяцы. На сегодняшний день авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln готовится к отправке.

Также сообщается, что переброска дополнительных сил основывается на недавнем решении развернуть систему ПРО Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Израиле, а также на устойчивом положении Amphibious Ready Group Marine Expeditionary Unit (ARG/MEU) Министерства обороны в Восточном Средиземноморье. В Пентагоне отметили, что эти перемещения демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной позиции США и способность США развертываться по всему миру в кратчайшие сроки для реагирования на угрозы национальной безопасности.

Кроме того, министр обороны США Ллойд Остин предупредил, что если Иран, его партнеры или его доверенные лица воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал в регионе, Соединенные Штаты примут все необходимые меры для своей защиты.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 26 октября Израиль нанес авиаудары по нескольким объектам в провинции Хузестан и неподалеку от Тегерана. Под ударами оказались заводы по производству ракет и ПВО. В Израиле назвали атаку "ответом на месяцы непрерывных нападений", а в Иране пообещали "пропорциональную реакцию".

Напомним, США и Великобритания поддержали Израиль после атаки на Иран. В Пентагоне заявили, что США продолжат защищать Израиль и других партнеров на Ближнем Востоке от угроз со стороны Ирана и его прокси, а в Лондоне призвали Иран не отвечать на израильскую атаку.

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