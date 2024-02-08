США беспилотником уничтожили главу террористов 'Хезболлы' в Багдаде. Фото

Ударом американского беспилотника в Багдаде, Ирак, был уничтожен лидер местной группировки террористов "Катаиб Хезболла". Это был односторонний удар США по Ираку "в ответ на нападения на американских военнослужащих".

Об этом сообщило Центральное командование США. В ведомстве уточнили, что убитый командующий несет ответственность за руководство атаками на американские войска в регионе.

Британский национальный вещатель узнал подробности. Беспилотник ударил по району Маштал в Багдаде, вызвав несколько громких взрывов. Это был точечный удар по автомобилю, который двигался на оживленной улице.

В машине находились три человека, никто из них не выжил. Один из них Абу Бакир аль-Саади, старший командир "Катаиб Хезболла" в Багдаде. Остальные двое – его охранники.

В США считают, что Абу Бакир аль-Саади ответственен за атаку беспилотника в Иордании, в результате которой в прошлом месяце погибли три американских военнослужащих.

Когда на место уничтожения террористов прибыла команда журналистов ВВС, там уже собралась скандировавшая толпа: "Америка - величайший дьявол". Люди не пустили представителей зарубежных масс-медиа к месту происшествия, потому что были уверены, "в нем виноваты иностранцы". После этого толпа людей направилась протестовать к хорошо укрепленному посольству США.

Как сообщал OBOZ.UA, Ирак уже пожаловался на удары Штатов по территории страны. Багдад утверждает, что воздушные атаки американских войск являются "нарушением суверенитета страны".

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что по его указанию вооруженные силы государства нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики используют для нападения на силы Штатов. Он отметил, что эти атаки являются началом ответа Вашингтона за нападения на американские и коалиционные силы.

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