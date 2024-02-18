'Спор скоро будет решен': Орбан сказал, когда Венгрия ратифицирует вступление Швеции в НАТО

Парламент Венгрии вскоре будет готов ратифицировать членство Швеции в НАТО. Это должно произойти, когда венгерские депутаты соберутся на весеннюю сессию, которая начнется в конце этого месяца.

Такое заявление в субботу сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает Politico.

"Это хорошая новость, что наш спор со Швецией скоро будет урегулирован. Мы идем в том направлении, чтобы в начале весенней сессии парламента мы могли ратифицировать вступление Швеции в НАТО", – сказал Орбан.

Ратификация произойдет после задержки, в результате которой Будапешт останется последним противником вступления Швеции в оборонительный альянс. Ожидается, что венгерский парламент вновь соберется 26 февраля.

Орбан также заявил, что он и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предприняли шаги по "восстановлению доверия" между двумя странами, не уточнив, какие именно это были шаги.

Отметим, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, что стало историческим сдвигом в ее политике безопасности, вызванным вторжением России в Украину.

Премьер-министр Виктор Орбан, у которого связи с Россией лучше, чем у других государств ЕС и большинства членов НАТО, говорит, что его правительство поддерживает присоединение Швеции к альянсу, но соответствующий законопроект находится в парламенте с середины 2022 года.

Напомним, что 5 февраля депутаты правящей партии Венгрии "Фидес" не пришли на внеочередное заседание парламента, на котором планировалось голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО. В то же время на заседание приехали американский посол Дэвид Прессман вместе с послами Словакии, Польши, Дании и Норвегии.

В "Фидес" заявили, что онихотят, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетил Будапешт, прежде чем они ратифицируют заявку.

Как сообщал OBOZ.UA, на заседании Европейской комиссии представители стран пригрозили Орбану лишением права голоса Венгрии в Евросоюзе, если он не поддержит выделение помощи Украине.

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