В парламенте Венгрии не смогли проголосовать за вступление Швеции в НАТО: партия Орбана не пришла

Депутаты правящей партии Венгрии "Фидес" не пришли в понедельник на внеочередное заседание парламента, на котором планировалось голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО. Вместо этого на заседание приехали американский посол Дэвид Прессман вместе с послами Словакии, Польши, Дании и Норвегии.

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Об этом сообщает издание 24.hu. Американский посол ранее заявил, что эта внеочередная встреча является прекрасной возможностью для Венгрии наконец проголосовать за членство Швеции в НАТО.

"Поскольку Венгрия остается последним союзником, ратифицировавшим членство Швеции в НАТО, Соединенные Штаты приветствуют объявление о проведении специальной парламентской сессии в понедельник, 5 февраля, для решения этого ключевого вопроса нашей общей безопасности. Премьер-министр Виктор Орбан пообещал, что Венгрия будет действовать при первой же возможности. Заседание в понедельник дает возможность для этого", – отметил он.

Но представители правящей партии еще перед заседанием дали понять, что не будут присутствовать на нем, и они сдержали свое обещание: кроме председателя Шандора Лежака и секретаря Дьёзо Виннаи. "Фидес" имеет большинство мест в парламенте – 133 из 199. Таким образом, депутаты не смогли даже принять повестку дня.

"Оппозиция здесь, правительства нет. Может показаться, что Виктор Орбан служит интересам президента России Владимира Путина, поскольку его интерес состоит в том, чтобы помешать укреплению НАТО. Таким образом, венгерское правительство предает интересы Венгрии и служит интересам России", – заявил Бенце Тордай, новоизбранный лидер фракции "Парбесед".

Законодатели "Фидес" заявляют, что они хотят, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон посетил Будапешт, прежде чем они ратифицируют заявку.

Вступление Швеции в НАТО является вопросом, который напрямую затрагивает национальную безопасность США, а также безопасность альянса в целом, заявил посол США Дэвид Прессман после выхода из парламента.

"Премьер-министр пообещал созвать парламент, призвать парламент действовать при первой возможности, сегодня была возможность сделать это. Мы с нетерпением ждем возможности внимательно следить за этим и надеемся, что Венгрия будет действовать оперативно", – сказал Прессман.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, что стало историческим сдвигом в ее политике безопасности, вызванным вторжением России в Украину.

Премьер-министр Виктор Орбан, у которого связи с Россией лучше, чем у других государств ЕС и большинства членов НАТО, говорит, что его правительство поддерживает присоединение Швеции к альянсу, но соответствующий законопроект находится в парламенте с середины 2022 года.

Заявка Швеции на вступление в НАТО может быть ратифицирована, когда венгерский парламент соберется на обычную сессию, сообщила ранее в понедельник парламентская группа партии "Фидес". Парламент должен вновь собраться в конце февраля после зимних каникул.

"Если это важный вопрос для шведов, то, очевидно, премьер-министр Швеции приедет в Будапешт", – заявила Фидес.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что было бы "справедливо", если бы Кристерссон посетил Будапешт до ратификации, точно так же, как шведский лидер также побывал в Турции до ратификации Турцией.

Как сообщал OBOZ.UA:

23 января парламент Турции принял заявку Швеции на вступление в Альянс. А на следующий день Анкара официально утвердила ратификацию вступления Швеции в НАТО. Соответствующее решение опубликовали в Официальном вестнике за подписью президента страны, после чего оно вступило в силу.

Орбан призвал парламент Венгрии ратифицировать вступление Швеции в НАТО. С таким призывом он обратился сразу же после того, как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел с ним телефонный разговор.

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