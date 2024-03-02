Спикер парламента Венгрии ратифицировал вступление Швеции в НАТО

Глава венгерского парламента Ласло Ковер подписал решение Национальной ассамблеи о ратификации вступления Швеции в НАТО и направил его президенту для согласования. После подписания и публикации этого документ вступит в силу.

Об этом, как сообщает Reuters, свидетельствуют данные на сайте парламента страны. Швеция сохраняла нейтралитет в течение двух мировых войн и холодной войны.

Венгерские депутаты одобрили вступление Швеции в НАТО 26 февраля, устранив последнее препятствие перед историческим шагом скандинавской страны.

Правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана столкнулось с давлением со стороны союзников по НАТО, требовавших от него закрепить вступление Швеции в Альянс. Теперь у президента Венгрии есть до пяти дней, чтобы обнародовать закон.

Ранее Виктор Орбан также заявил, что он и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сделали шаги по "восстановлению доверия" между двумя странами, не уточнив, какие именно это были шаги.

Венгрия была последней страной, блокировавшей вступление Швеции в Альянс. Это решение важно для Украины, поскольку оно было обязательным условием предоставления нашей стране шведских истребителей 4-го поколения JAS39 Gripen.

Стокгольм отказался от политики нейтралитета из-за большей безопасности в рамках Альянса после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Венгрия одобрила вступление Швеции в НАТО 26 февраля.

30 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Швеции придется снова ждать ратификацию своей заявки о вступлении в НАТО Венгрией, которая оставалась единственной страной, не давшей согласия на членство Королевства в Североатлантическом альянсе.

5 февраля депутаты правящей партии Венгрии "Фидес" не пришли на внеочередное заседание парламента, на котором планировалось голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО.

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