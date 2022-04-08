Спикер парламента Грузии отказался ехать в Бучу и назвал приглашение 'неуместным'

Грузинская сторона не готова принять приглашение Украины в Бучу Киевской области, где российские захватчики устроили настоящую бойню. Для Тбилиси еще свежи воспоминания о собственной войне и на фоне регулярных обвинений в контрабанде и поддержании российской армии подобные предложения из Киева неуместны.

Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили на своем Facebook. Он указал, что грузинская сторона делает все возможное, чтобы начать расследование военных преступлений России в Украине для выявления их с целью наказания.

"В отличие от многих других стран, у нас, возможно, нет больших ресурсов и возможностей, но у нас такой же голос на международных платформах, как у стран с большим количеством ресурсов, и мы используем эту единую украинскую фирму в поддержку мира", – указал глава правительства Грузии.

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Папуашвили также добавил, что поддержка Украины на фоне российской агрессии – это прямой исторический долг его страны. Он подчеркнул, что грузинский и украинский народы – братские, и никакие обвинения в сторону его государства не смогут эту позицию надломить.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры ЕС прибыли с официальным визитом в Бучу под Киевом, которую Россия превратила в натуральный концлагерь. Они ужаснулись тому, что происходящее возможно в XXI веке и подчеркнули, что для России это будет иметь конкретные последствия.