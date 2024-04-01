Спецслужбы РФ могут быть причастны к возникновению "гаванского синдрома" у иностранных дипломатов, – расследование

Агенты Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ РФ) могут быть причастны к случаям "гаванского синдрома" у дипломатов из США и Канады. Симптомы этой болезни наблюдались именно тогда и там, куда приезжали сотрудники воинской части ГРУ, которую связывают с рядом громких отравлений "Новичком".

Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Der Spiegel и программы "60 Minutes" CBS News. Расследователи отмечают, что прямых доказательств причастности ГРУ к использованию "акустического оружия" нет, однако теперь власти США могут пересмотреть свое отношение к "гаванскому синдрому".

Так, в марте 2023 года американская разведка США заявила, что не нашла доказательств связи какого-либо иностранного государства с "гаванским синдромом".

По данным ЦРУ, большинство случаев объяснялось стрессом, ранее не диагностированными заболеваниями или состоянием окружающей среды.

Однако сейчас СМИ выяснили, что симптомы были в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники воинской части 29155 ГРУ.

Именно это подразделение связывают с отравлениями "Новичком" Скрипалей в Великобритании, а также бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии.

По данным журналистов, оно экспериментировало со специальным оружием, а его руководители получили награду за разработку "нелетального акустического оружия". Это устройства, излучающие звук и радиочастоты, которые могут быть использованы против людей.

Жертвы страдали от целого ряда загадочных проблем со здоровьем, включая головокружение, тошноту, головные боли, потерю слуха, бессонницу, потерю памяти, неспособность сосредоточиться, проблемы с координацией.

"Новое исследование показывает, что международные спецслужбы некомпетентны или происходит сокрытие", – цитирует The Insider первую жертву синдрома.

Симптомы "гаванского синдрома" с 2014 года наблюдаются у представителей посольств США и Канады в разных странах.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ, ссылаясь на отчет разведки США, рассказали, что "гаванский синдром" могли спровоцировать импульсная электромагнитная энергия и ультразвук. По мнению экспертов, такие факторы "правдоподобно объясняют" некоторые случаи болезни.

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