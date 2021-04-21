Стало известно, как отравители Скрипалей скрылись из Чехии после подрыва склада боеприпасов

Офицеры российского Главного разведывательного управления Александр Мишкин (Александр Петров) и Анатолий Чепига (Руслан Боширов) отправились в РФ через аэропорт Вены "Швехат".

Как пишет австрийская газета Kronen Zeitung, это произошло спустя несколько часов после взрыва на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Газета подчеркивает, что, вероятнее всего, побегу способствовало посольство РФ в Вене.

По данным ВВС, компании оператору склада Imex Group пришло письмо якобы от Национальной гвардии Таджикистана, в котором говорилось о просьбе разрешить посещение склада двум мужчинам. К нему также приложили копии паспортов на имена Руслан Табаров из Таджикистана и Николая Попа из Молдовы. Уже позднее на этих фотографиях опознали Чепигу и Мишкина.

Под документами на указанные имена в аэропорт Праги оперативники прибыли 11 октября 2014 года. В столице Чехии они пробыли два дня, а затем арендовали жилье в Остраве до 17 числа.

После взрыва на складе 16 октября оба отправились в аэропорт Вены и вылетели в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Чепигу и Мишкина.

Последних подозревают также в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

По мнению бывшего полковника ФСБ Геннадия Гудкова, склад боеприпасов они могли подорвать из-за того, что оружие с него якобы планировали продать Украине.