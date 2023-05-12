Спецпредставитель Китая посетит Украину и Россию: говорить собирается о 'политическом урегулировании' войны

Специальный представитель Китая по евразийским делам Ли Хуэй на следующей неделе намерен посетить Украину, а также Польшу, Францию, Германию и Россию. Соответствующие визиты станут "усилием по содействию мирным переговорам".

Видео дня

Об этом сообщило издание Reuters cо ссылкой на брифинг МИД КНР. Отмечается, что целью визита будет проведение углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию "кризиса" в Украине.

Отметим, что Ли Хуэй является бывший послом Китая в России (с 2009 по 2019 год).

Напомним: в конце апреля глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором заявил, что Пекин "не будет подливать масла в огонь" в начатой Россией войне. Политик назвал переговоры Киева и Москвы "единственным выходом".

Си Цзиньпин отметил, что следует "использовать благоприятные условия для политического урегулирования" войны в Украине. Отметим, что кровавое полномасштабное вторжение российских оккупантов в Украину издание в своих материалах называет "кризисом".

При этом Китай не считает войну в Украине агрессией со стороны РФ, хотя ранее проголосовал за резолюцию ООН с соответствующей формулировкой. Постоянное представительство КНР при ООН заявило, что позиция Пекина в отношении российского вторжения не изменилась.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– лидер Китая Си Цзиньпин фактически проигнорировал день победы в России. Последний ключевой партнер, на которого так отчаянно опирался диктатор Владимир Путин, не позвонил в Кремль и не отправил даже формальную поздравительную открытку;

– в ЕС рассматривают возможность введения санкций против ряда китайских компаний – за поддержку ВПК России. Эти компании были обвинены в продаже РФ оборудования, которое может быть использовано в военных целях. В Китае уже выразили "решительное несогласие" с таким намерением Евросоюза.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!