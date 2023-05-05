'Позиция не изменилась': Китай заявил, что не признает Россию агрессором по отношению к Украине, хотя поддержал резолюцию ООН

Китай не считает войну в Украине агрессией со стороны РФ, хотя ранее проголосовал за резолюцию ООН с соответствующей формулировкой. Постоянное представительство КНР при ООН заявило, что позиция Пекина в отношении российского вторжения не изменилась.

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Об этом говорится в ответе дипломатической миссии на запросы по электронной почте, сообщила газета South China Morning Post 4 мая. Как отмечается в заявлении китайских дипломатов, они проголосовали за весь текст резолюции, а не конкретно за одобрение пункта о российской агрессии.

Также подчеркивается, что голосование в ООН "не имеет ничего общего" с телефонным разговором президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.

"Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась, и позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором между двумя главами государств", – заявило постоянное представительство Китая при ООН.

Напомним, речь идет о голосовании Китая за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 26 апреля, которая содержит жесткие формулировки относительно российского вторжения в Украину.

Такой шаг Пекина привлек внимание, поскольку резолюция описывала Россию как агрессора в конфликте – подобной формулировки КНР не использовала. Китай никогда не осуждал вторжения в Украину и подвергался критике со стороны Запада за свою позицию в отношении войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала вторжения РФ провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Си назвал диалог единственным путем решения конфликта и пообещал направить в Украину спецпредставителя правительства.

– В РФ похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".

– США приветствовали переговоры Зеленского и Си Цзиньпина, но заявили, что делать выводы пока рано.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Китай так и не осудил агрессию России.

– КНР продолжает заявлять, что войну РФ против Украины следует остановить дипломатично. В Пекине обещают для "урегулирования кризиса" вести переговоры с международным сообществом.