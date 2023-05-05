"Позиция не изменилась": Китай заявил, что не признает Россию агрессором по отношению к Украине, хотя поддержал резолюцию ООН
Китай не считает войну в Украине агрессией со стороны РФ, хотя ранее проголосовал за резолюцию ООН с соответствующей формулировкой. Постоянное представительство КНР при ООН заявило, что позиция Пекина в отношении российского вторжения не изменилась.
Об этом говорится в ответе дипломатической миссии на запросы по электронной почте, сообщила газета South China Morning Post 4 мая. Как отмечается в заявлении китайских дипломатов, они проголосовали за весь текст резолюции, а не конкретно за одобрение пункта о российской агрессии.
Также подчеркивается, что голосование в ООН "не имеет ничего общего" с телефонным разговором президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина.
"Позиция Китая по украинскому вопросу не изменилась, и позиция при голосовании не имеет ничего общего с телефонным разговором между двумя главами государств", – заявило постоянное представительство Китая при ООН.
Напомним, речь идет о голосовании Китая за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 26 апреля, которая содержит жесткие формулировки относительно российского вторжения в Украину.
Такой шаг Пекина привлек внимание, поскольку резолюция описывала Россию как агрессора в конфликте – подобной формулировки КНР не использовала. Китай никогда не осуждал вторжения в Украину и подвергался критике со стороны Запада за свою позицию в отношении войны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 26 апреля Владимир Зеленский впервые с начала вторжения РФ провел телефонный разговор с главой Китая Си Цзиньпином. Си назвал диалог единственным путем решения конфликта и пообещал направить в Украину спецпредставителя правительства.
– В РФ похвалили Китай за "готовность прилагать усилия для налаживания переговорного процесса".
– США приветствовали переговоры Зеленского и Си Цзиньпина, но заявили, что делать выводы пока рано.
– Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Китай так и не осудил агрессию России.
– КНР продолжает заявлять, что войну РФ против Украины следует остановить дипломатично. В Пекине обещают для "урегулирования кризиса" вести переговоры с международным сообществом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!