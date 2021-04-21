В Индонезии исчезла подлодка, на борту которой было более 50 человек

Возле острова Бали пропала с радаров подводная лодка типа KRI Nanggala-402 Военно-морских сил Индонезии, на борту которого находилось 53 человека.

Военные начали поисковую операцию, пишет Sky News со ссылкой на спикера ВМС.

Он пояснил, что субмарина не передала результаты военных учений в Балтийском море.

Связь с подлодкой пропала в 4:30 по местному времени. Также отмечается, что она в 2011 году была полностью отремонтирована в Южной Корее.

Власти Индонезии запросили помощь у Австралии и Сингапура.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin, в результате чего минимум трое моряков, среди которых были украинцы, погибли, а шестерых удалось спасти (5 украинцев и 1 россиянина).