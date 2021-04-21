В Индонезии исчезла подлодка, на борту которой было более 50 человек

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В Индонезии исчезла подлодка, на борту которой было более 50 человек

Возле острова Бали пропала с радаров подводная лодка типа KRI Nanggala-402 Военно-морских сил Индонезии, на борту которого находилось 53 человека.

Военные начали поисковую операцию, пишет Sky News со ссылкой на спикера ВМС.

Место исчезновения подлодки.

Он пояснил, что субмарина не передала результаты военных учений в Балтийском море.

Связь с подлодкой пропала в 4:30 по местному времени. Также отмечается, что она в 2011 году была полностью отремонтирована в Южной Корее.

Власти Индонезии запросили помощь у Австралии и Сингапура.

Маршрут движения подлодки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черном море 17 января затонул сухогруз Arvin, в результате чего минимум трое моряков, среди которых были украинцы, погибли, а шестерых удалось спасти (5 украинцев и 1 россиянина).

Индонезия