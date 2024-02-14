Советник Байдена: ставки и цена за бездействие по войне в Украине повышаются ежедневно

Цена за бездействие Палаты представителей американского Конгресса по поддержке Украины растет каждый день. К тому же это существенно вредит интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

Об этом заявил в среду на брифинге в Белом доме советник Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Чиновник подчеркнул, что ставки повышаются, особенно для Украины.

Он отметил, что США все чаще получают сообщения, что Вооруженные силы Украины на передовой столкнулись с дефицитом боеприпасов. Украинские воины вынуждены экономить их, в то время как россияне продолжают атаки как на земле, так и в воздухе. Салливан добавил, что оккупанты стараются истощать средства украинской противовоздушной обороны, которые партнеры Украины предоставляли Киеву с начала полномасштабного вторжения, пытаясь укрепить защиту от российских ракет.

Он также подчеркнул, что ждать больше нельзя, потому что каждый день дорого обходится и Украине, и интересам национальной безопасности Америки. Салливан отметил, что речь идет, в том числе о лидерстве Соединенных Штатов, и за этим внимательно наблюдают как партнеры, так и враги.

"Если не противостоять диктаторам, они пойдут дальше, и это будет иметь серьезные последствия для национальной безопасности США, для наших союзников по НАТО, для других по всему миру", – подчеркнул он.

В связи с этим он призвал Палату представителей принять законопроект с пакетом внешней поддержки.

"Мы знаем, если в Палате представителей дойдет до голосования, это будет принято на основе подавляющего большинства обеих партий, как было в Сенате", – заметил Салливан.

Также советник Белого дома по национальной безопасности заявил, что уже запланировал секретную встречу с руководством Конгресса до того, как республиканец из Палаты представителей требовал "рассекретить всю информацию", которая касается "серьезной угрозы национальной безопасности".

Два источника, знакомых с обсуждениями на Капитолийском холме, сказали, что эта информация связана с желанием россиян вывести ядерное оружие в космос. Речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников.

Не затрагивая тему непосредственно, многие члены Конгресса назвали проблему серьезной, но достойной того, чтобы вызвать тревогу общественности.

Джейк Салливан, советник по национальной безопасности, во время брифинга в Белом доме несколько раз подвергался давлению по поводу запроса республиканцев, но он отказался конкретно сказать, будет ли встреча в четверг для обсуждения этой угрозы.

Он также отказался предоставлять дополнительные подробности об этом, кроме того, что американцы понимают, что в мире существует целый ряд угроз и вызовов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, например терроризм.

"Я уверен, что президент Байден своими решениями, которые он принимает, намерен обеспечить безопасность американского народа", – сказал Салливан.

Ранее в среду конгрессмен Майк Тернер, глава комитета по разведке Палаты представителей, сообщил в заявлении, что его комиссия "предоставила всем членам Конгресса информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности".

"Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию, относящуюся к этой угрозе, чтобы Конгресс, администрация и наши союзники могли открыто обсудить действия, необходимые для ответа на эту угрозу", – заявил Тернер, республиканец от штата Огайо.

В письме, отправленном членам Конгресса от двух ведущих законодателей Комитета по разведке Палаты представителей указано, что угроза связана с "дестабилизирующим иностранным военным потенциалом, о котором должны знать все политики Конгресса".

Тернер, глава разведки, сказал, что он предоставляет информацию по этому вопросу в безопасном месте всем членам Палаты в соответствии с правилами палаты.

На брифинге в Белом доме в среду Салливан заявил, что намерен встретиться с законодателями.

"Раньше на этой неделе я обратился к лидерам обеих партий в обеих палатах Конгресса и высокопоставленным членам разведки – и фактически мы запланировали на завтра брифинг для четырех членов Палаты представителей. Поэтому я немного удивлен, что конгрессмен Тернер вышел сегодня", – сказал он, подчеркнув, что с нетерпением ждет встречи в четверг.

По его словам, Белый дом "пошел дальше и более творчески, более стратегически справился с рассекречиванием разведданных в национальных интересах Соединенных Штатов, чем любая администрация в истории".

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