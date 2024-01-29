"Внутрипартийные интересы берут верх над интересами государства": Огрызко объяснил, что происходит в США

Кризис на границе с Мексикой в США может повлиять на выделение оборонного пакета для Украины. Поскольку республиканцы и демократы вместо того, чтобы объединиться и навести порядок в вопросах как национального, так и глобального характера, продолжают "грызться" между собой.

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Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA. Обе партии пытаются показать себя перед избирателем с вроде бы самой патриотической, лучшей стороны.

"В итоге мы имеем результат, когда не решается ни национальный вопрос, ни глобальный вопрос, и внутрипартийные интересы одерживают верх над интересами всего государства. Это очень грустно, но это болезнь демократического общества, когда партийные ячейки, к сожалению, считают себя высшей инстанцией в обществе, и что именно они должны решать так, как им кажется нужным, а не ищут компромиссов", – отметил Огрызко.

Однако эксперт отметил, что есть определенная надежда, поскольку, как утверждают, в Сенате наконец договорились о компромиссе. Однако некоторые республиканцы и эксперты подчеркивают, что принятие компромиссного решения в Сенате не гарантирует его поддержки в Конгрессе.

В то же время, поскольку в Конгрессе ищут компромисс, больше проявлять себя начинает Европа. В частности, канцлер Олаф Шольц призывает европейских партнеров предоставить Украине большую финансовую и военную помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, участники переговоров в Сенате согласились на предоставление США полномочий для значительного ограничения нелегального пересечения южной границы, что усложнит жизнь мигрантам. Соответствующее соглашение, вероятно, будет обнародовано на следующей неделе. По данным CNN, руководители обеих политических партий в Сенате надеются заключить соглашение, чтобы разблокировать оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее Зеленский рассказал, что в случае затягивания помощи Украине от Америки некоторые европейские страны также могут пересмотреть свою позицию. Это чревато потерей союза между США и Европой. Президент Украины верит, что этого не произойдет. Однако Европа сама не сможет поставлять Украине поддержку в таком размере, как было раньше при участии США. Ни оружием, ни финансами.