У Байдена предостерегли спикера Джонсона от блокирования соглашения о границе США: как это касается Украины

Администрация президента США Джо Байдена предостерегли спикера Палаты представителей США Майка Джонсона от блокирования соглашения по усилению безопасности на американской границе. Этот документ должен также разблокировать помощь Украине и другим странам.

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Такое заявление сделала в Вашингтоне спикера Белого дома Карин Жан-Пьер. Ответный брифинг транслировался в YouTube.

"Мы добросовестно работали над тем, чтобы достичь реального прогресса в одном из важнейших вопросов, стоящих перед нами – обеспечения безопасности нашей границы. Теперь нужно, чтобы спикер Джонсон шагнул со своей стороны и обеспечил полномочия и ресурсы, определенные в нашем запросе", – сказала она.

Представительница Белого дома отметила, что Республиканская партия сама выступала за выделение новых ресурсов на безопасность границы, причем это отмечала непосредственно администрация Трампа. Соглашение, над которым работали республиканцы и демократы в Сенате, а также Белый дом, обеспечивает необходимые меры для этого.

Кроме того, обращаясь к Джонсону, Жан-Пьер подчеркнула, что если Республиканская партия стремится решить проблему нелегальной иммиграции, "он должен предоставить администрации Байдена полномочия и финансирование, необходимые для обеспечения безопасности границы".

Как сообщал OBOZ.UA, участники переговоров в Сенате согласились на предоставление США полномочий для значительного ограничения нелегального пересечения южной границы, что усложнит жизнь мигрантам. Соответствующее соглашение, вероятно, будет обнародовано на следующей неделе. По данным CNN, руководители обеих политических партий в Сенате надеются заключить соглашение, чтобы разблокировать оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Ранее Зеленский рассказал, что в случае затягивания помощи Украине от Америки, некоторые европейские страны также могут пересмотреть свою позицию. Это также чревато потерей союза между США и Европой. Президент Украины верит, что этого не произойдет. Однако Европа сама не сможет поставлять Украине поддержку в таком размере, как было раньше при участии США. Ни оружием, ни финансами.

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