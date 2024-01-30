В Белом доме надеются, что Конгрессу удастся принять дополнительное финансирование для Украины, – Кирби

Конгрессу США удастся согласовать дополнительное финансирование для Украины, несмотря на свои разногласия. Таким образом, США смогут вернуться к мировому лидерству в поддержке Украины.

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Так считает глава Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, этого ожидают в Белом доме, несмотря на сомнения лидеров ЕС в том, что США продолжат финансирование помощи для Украины.

"Мы надеемся, президент надеется, что мы примем финансирование и сможем вернуться к статусу мирового лидера в поддержке Украины. Но опять же, лидерам в Европе и других местах мира можно простить, что они думают, как им поддержать Украину в случае, если США не смогут этого сделать из-за того, что происходит на Капитолийском холме", – заявил Кирби.

Координатор Совета по национальной безопасности США подразумевает споры между демократами и республиканцами в Конгрессе США. Хотя обе партии декларируют безоговорочную поддержку Украины, из-за их разногласий по законопроекту о миграционной реформе заблокированы пакеты военной помощи Израилю и Украине.

Запрос от президента США на дополнительное финансирование на сумму 60 миллиардов долларов для Украины был подан законодателям еще в октябре прошлого года. Как отметил Джон Кирби, сумма была тщательно составлена в консультациях с Украиной, учитывая непосредственно украинские нужды.

А тем временем трамписты переобулись: они решили, что кризис на границе с Мексикой им более выгоден, чем борьба с ним. Именно принятие миграционного пакета было главным условием республиканцев на проведение через Конгресс $60 млрд для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, участники переговоров в Сенате согласились на предоставление США полномочий для значительного ограничения нелегального пересечения южной границы, что усложнит жизнь мигрантам. Руководители обеих политических партий в Сенате надеются заключить соглашение, чтобы разблокировать оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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