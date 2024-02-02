Совбез ООН готовит в феврале заседание по Украине: что известно

В феврале Совет Безопасности ООН соберется по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Однако конкретную дату заседания Совбеза пока уточняют.

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Об этом 1 февраля сообщила постоянная представительница Гайаны при ООН Кэролин Родригес-Биркетт, ее слова цитирует "Укринформ". В феврале именно Гайана будет председательствовать в Совбезе.

"Что касается Украины, то могу подтвердить, что состоится заседание, дату которого мы уточняем", – отметила Кэролин Родригес-Биркетт.

Постпред Гайаны отметила, что ей пока неизвестно, на каком уровне будет представлена украинская делегация на этом заседании Совбеза ООН.

Отметим, что председательство в Совбезе ООН ежемесячно меняется поочередно между его членами. В январе председательствовала Франция, в феврале будет Гайана, в марте по плану – Япония, в апреле – Мальта, в мае – Мозамбик, в июне – Южная Корея.

Как сообщал OBOZ.UA:

31 января 2024 г. Международный суд ООН в Гааге объявил исторический приговор по иску Украины против России, который касался поддержки Москвой террористов на Донбассе и нарушения прав меньшинств в Крыму. Суд установил, что Россия нарушила Международную конвенцию по борьбе с финансированием терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

МИД Украины отреагировало на решение суда в Гааге. Ведомство подчеркнуло, что это первый случай в истории, когда суд в Гааге вынес окончательное решение о нарушении Российской Федерацией норм международного права.

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