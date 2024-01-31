Россия нарушила Конвенцию ООН: суд в Гааге объявил исторический приговор по иску Украины против РФ. Видео

В среду, 31 января 2024 года, Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) объявил исторический приговор по иску Украины против России, касающемуся поддержки Москвой террористов на Донбассе и нарушения прав меньшинств в Крыму. Суд признал, что Россия нарушила некоторые части Конвенции ООН о предотвращении финансирования терроризма, поскольку не расследовала финансовую поддержку сепаратистов в 2014 году. В то же время он не назначил компенсации, как того требовала Украина.

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Кроме того, суд отказался вынести конкретное решение относительно ответственности России за сбитый рейс MH17 с неподконтрольных Украине территорий 17 июля 2014 года, о чем просил Киев. Согласно решению суда, финансирование терроризма в понимании Конвенции касается только перечисления средств и не распространяется на предоставление боевикам военной техники и оружия – то есть поставка ЗРК "Бук" не подпадает под этот запрет.

Также суд постановил, что не считает, что крымские татары и этнические украинцы испытывали физическое насилие от РФ из-за этнической принадлежности.

На зачитывание приговора ушло больше часа, передает "Радио Свобода".

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ранее сообщил, что российская делегация не прибыла на заседание суда.

"Судьи зашли в зал в 15:04. Заседание началось. Делегация российских варваров отсутствует... Кажется, это неплохой сигнал по решению", – написал Чубаров.

В иске, который Украина подала в суд ООН в 2017 году, говорилось, что Россия финансирует и дает оружие сепаратистам на Донбассе, а также ущемляет права крымских татар в оккупированном Крыму. В деле упоминался и сбитый в 2014 году пассажирский "Боинг" рейса MH-17, когда все 298 человек на борту погибли, а также расстрелянный автобус в Волновахе.

Бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по европейской интеграции Лана Зеркаль отметила накануне заседания, что это решение суда станет историческим прецедентом.

"Украина получит юридически установленное право на надлежащую компенсацию за нарушение этих международных договоров. Решение МС ООН также будет иметь определяющее значение для дальнейшего развития и применения международного права в сфере борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией", – подчеркнула дипломат.

Напомним, что по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing 777, летевшего рейсом МН17 Амстердам – Куала-Лумпур, Украина подала иск против России в январе 2017 года. В ноябре 2019 года наше государство одержало первую и значительную победу – МС ООН отклонил все возражения России и ее известных адвокатов по юрисдикции Суда рассматривать дело по иску Украины о применении Международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

9 марта 2020 года в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777. В результате аварии погибли 298 человек, находившихся на борту. На судебный процесс тогда не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.

Сторона обвинения по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 заявила, что имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В сентябре 2023 года в МС ООН начались предварительные слушания по второму иску Украины к России. В период с 18 по 27 сентября в суде изучали дело о нарушении россиянами международной Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

– Второй иск Украины против России беспрецедентен тем, что в нем участвуют 34 страны и он чреват большими последствиями. На слушаниях речь идет о юрисдикции суда и приемлемости жалобы Украины; Москва уже выдвинула предварительные возражения.

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