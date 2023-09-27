Сотни армян покидают регион: как выглядит Нагорный Карабах с высоты птичьего полета. Фото

После проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятий обстановка в Карабахе изменилась. В сети появились спутниковые фото региона.

Их опубликовала компания Maxar Technologies. На фото видно, как армяне из Карабаха покидают свои населённые пункты.

На изображениях видны автомобильные дороги на плоскогорье, занятые колоннами автомобилей.

Напомним: премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации 24 сентября заявил, что в Нагорном Карабахе есть угроза этнических чисток. Он пообещал, что его страна готова принять армянское население, но назвал ситуацию сложной.

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Также он пожаловался на неэффективность Организации Договора о коллективной безопасности и российских "миротворцев".

Как писал OBOZREVATEL:

– По состоянию на 25 сентября в армянской столице Ереване не прекращаются антиправительственные демонстрации. Оппозиция требует отставки Пашиняна из-за его решения касательно Нагорного Карабаха.

– 19 сентября Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе, которая вылилась в крупнейшую с 2020 года эскалацию.

– 20 сентября с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что, по сути, оценивается рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

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