В Молдове проходят выборы президента и референдум по вступлению в ЕС: все подробности

В Молдове в воскресенье, 20 октября, проходят выборы президента, а также референдум по изменениям в Конституцию с целью вступления страны в Европейский Союз. Избирательные участки открылись в 07:00 и будут работать до 21:00.

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Основным претендентом на президентское кресло является действующий лидер Молдовы и давний друг Украины Майя Санду, а ее главным оппонентом считается пророссийский политик Александр Стояногло. Все подробности о ходе выборов и референдума читайте в материале OBOZ.UA.

Кто выдвигается в президенты Молдовы

Всего за пост президента Молдовы борются 11 кандидатов, что является самым большим количеством по возвращении к прямым президентским выборам 2016 года.

Среди них – действующая президент Майя Санду (партия "Действие и солидарность"), пророссийские политики Александр Стояногло ("Партия социалистов") и Ренато Усатый ("Наша партия").

Другие кандидаты:

– Василий Тарлев ("Будущее Молдовы"), бывший премьер-министр;

– Ион Кику (PDCM), бывший премьер-министр;

– Октавиан Цику (блок "Разом"), бывший депутат парламента;

– Ирина Влах, независимый кандидат, бывший башкан Гагаузии;

– Андрей Нестасе, независимый кандидат, бывший глава МВД;

– Тудор Ульяновский, независимый кандидат, бывший министр иностранных дел;

– Наталья Морарь, независимый кандидат, журналист;

– Виктория Фуртуне, независимый кандидат, бывший прокурор Антикоррупционной прокуратуры.

Президент Санда уже проголосовала на выборах и референдуме.

"В это воскресенье мы должны принять два важных решения. А голосование на референдуме определит нашу судьбу на многие десятилетия вперед", – сказала она журналистам.

Проголосовал и кандидат Стояногло.

"Сегодня вместе с семьей голосовал за современную, мирную, успешную Молдову. Молдову, в которой будут соблюдаться права граждан вне зависимости от языка общения, этноса и политических взглядов", – сказал он после голосования.

Также он добавил, что не проголосовал на референдуме за евроинтеграцию, поскольку не поддерживает позицию правительства и "референдум, который не связан с европейской идеей, а с изменением конституции". При этом Стояногло заявил, что якобы является "адептом европейской интеграции".

На избирательном участке проголосовал и кандидат Ренато Усатый.

"Мы с семьей проголосовали за то, чтобы во главе страны был человек, который отвечает за все. Нужен президент, который делает все, что необходимо гражданам. Призываю граждан выходить на выборы, каждый голос имеет значение для Молдовы", – заявил Усатый прессе.

Как отмечают российские независимые СМИ, Кремль приложил огромные усилия и потратил очень большие деньги, чтобы провести в президенты Молдовы пророссийского кандидата.

Фактически российскому давлению противостоит в одиночку Майя Санду, которая стремится обратиться на второй срок, и поддерживающая ее партия PAS ("Действие и солидарность"), которая имеет большинство в нынешнем парламенте.

Какие шансы имеют кандидаты

Главным претендентом на президентский пост является нынешняя президент Молдовы Майя Санду. Согласно последним соцопросам, в первом туре выборов она может получить от 24,5% до 35,5% голосов избирателей, пишет молдавское издание NewsMaker.

Санду неоднократно выражала поддержку Украине в борьбе с РФ.

Главным ее оппонентом молдавские политологи считают бывшего генпрокурора страны и экс-заместителя председателя парламента Александра Стояногло.

Стояногло – выдвиженец левой пророссийской Партии социалистов. Его потенциальная электоральная поддержка согласно опросам – от 9,9% до 12% голосов выборов.

Следующий – политик с полукриминальным прошлым и паспортом РФ Ренато Усатый. Его "Наша партия" якобы выступает и против ЕС, и против Таможенного союза с Россией.

Усатого готовы поддержать от 6,2 до 11,6% избирателей (согласно результатам разных опросов).

Победу в выборах должен одержать кандидат, набравший абсолютное большинство голосов. Если этого не произойдет, через две недели будет проведен второй тур, в котором примут участие два кандидата с наибольшей поддержкой избирателей.

Как проходят выборы и референдум в Молдове

Ожидается, что в нынешнем голосовании примут участие более 3 млн. человек. В Молдове открыто 1957 избирательных участков. К голосованию могут присоединиться граждане, проживающие за границей – в 37 странах открыли 234 избирательных участка.

Кроме того, впервые граждане Молдовы в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии могут отдать свой голос по почте.

Для жителей непризнанного и неподконтрольного Кишиневу левобережного Приднестровья открыто 30 участков на правом берегу Днестра, власти "ПМР" обещали обеспечить к ним свободный доступ.

Экзит-полов не будет по причине отсуствия заявок на их проведение. По состоянию на 15:00 проголосовали более 1 млн избирателей, более 120 тыс. граждан Молдовы проголосовали за границей.

Президентские выборы признают состоявшимися, если в них примут участие не менее 30% избирателей.

Как известно, Молдова является унитарной парламентской республикой и нейтральным государством, прописанным в ее Конституции, принятой 29 июля 1994 года с последующими изменениями, внесенными 19 июля 1996 года и 5 июня 2000 года.

Президент Молдовы избирается сроком на четыре года на основе прямого равного избирательного права путем тайного голосования.

Премьер-министр Молдавии назначается президентом после голосования за соответствующую кандидатуру в парламенте. Кандидатуру на голосование представляет также президент в соответствии с результатами консультаций с парламентскими фракциями.

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Как сообщал OBOZ.UA, украинский нардеп, глава комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил, что Молдова окончательно решила выбрать европейский путь, но Москва пытается манипуляциями на выборах оставить Кишинев в сфере собственного влияния. По словам парламентария, президентские выборы и референдум в Молдове является важным событием для Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов сообщала, что РФ потратила около 100 млн евро на дезинформацию и дестабилизационные операции, чтобы сорвать выборы в Молдове. В будущем Кремль может применить такую же тактику и в других странах, если она окажется успешной.