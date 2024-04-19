США наложили вето на резолюцию про принятие Палестины в ООН: что известно

Делегация Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции о принятии Палестины в организацию в качестве полноправного члена. Проект был представлен Алжиром.

Об этом сообщило издание Reuters. "За" проголосовали 12 членов, в частности страна-агрессор Россия и Китай.

Заместитель постоянного представителя Штатов при ООН Роберт Вуд сказал, что Штаты приняли решени наложить вето на это предложение из-за того, что администрация Палестины не проводит необходимых реформ.

По словам дипломата, Вашингтон призывает Палестинскую администрацию провести реформы, чтобы "создать атрибуты готовности к государственности".

"Мы также отмечаем, что террористическая организация ХАМАС имеет власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренной в этой резолюции", – заявил американский дипломат.

Вуд отметил, что Вашингтон поддерживает решение о создании двух государств и это голосование не отражает противодействие палестинской государственности. Штаты заявляют, что независимое палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между Израилем и Палестинской администрацией, а не через ООН.

Совет Безопасности ООН давно поддерживает видение двух государств, живущих бок о бок в безопасных и признанных границах. Палестинцы хотят создать государство на Западном берегу реки Иордан, в восточном Иерусалиме и в секторе Газа.

Палестинские власти во главе с президентом Махмудом Аббасом осуществляют ограниченное самоуправление на Западном берегу. В 2007 году ХАМАС устранил Палестинскую автономию от власти в Газе.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Испании Педро Санчес заявил, что следует как можно скорее признать Палестинское государство. С таким заявлением он выступил во время визита в Словению, где обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в секторе Газа.

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