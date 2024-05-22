Норвегия, Ирландия и Испания решили признать Палестину независимым государством: в Израиле отреагировали

Норвегия признала Палестину независимым государством, то же готовятся сделать Испания и Ирландия. Соответствующее решение норвежского правительства вступит в силу 28 мая.

О решении признать Палестину как отдельное государство объявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщает NRK TV. Он пояснил, что это признание "абсолютно необходимо" для установления мира на Ближнем Востоке.

В среду, 22 мая, глава правительства Норвегии в ходе пресс-конференции заявил, что его государство признает Палестину независимым государством. Такое решение, по словам Йонаса Гар Стере, норвежское правительство подтолкнуло понимание, что это единственный путь к установлению мира на Ближнем Востоке и достичь урегулирования ситуации между Израилем и Палестиной.

"Когда мы признаем Палестину, мы можем сильнее поощрять другие страны поддерживать развитие палестинского государства, и мы можем привлечь палестинское государство к ответственности", – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что осознает, что по состоянию на сегодняшний день урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной невозможно.

"Единственное длительное разрешение конфликта, это далекая перспектива, но это решение двух государств, где ответственная палестинская власть, а не вооруженные вооруженные формирования, возьмет ответственность за дальнейшее развитие и развитие", – сказал Йонас Гар Стере.

Он добавил, что Норвегия стремится укрепить умеренные силы как на палестинской, так и на израильской сторонах, признав Палестину государством.

"В разгар войны с десятками тысяч погибших и раненых мы должны оставить в живых единственное, что может обеспечить безопасный дом как для израильтян, так и для палестинцев: два государства, которые могут жить в мире друг с другом", – подчеркнул премьер-министр Норвегии.

Его страна ранее в мае проголосовала за членство Палестины в ООН. Теперь же, после принятия решения о признании Палестинской автономии независимым государством, ее представительство в Осло будет превращено в посольство.

Об аналогичных решениях, пишет Reuters, 22 мая объявляют Ирландия и Испания. Как и в случае с Норвегией, эти решения вступят в силу 28 мая.

Намерены признать Палестину и Словения и Мальта, должностные лица которых ранее заявляли, что такой шаг "важен для длительного мира в регионе".

В Израиле на эти решения европейских стран уже отреагировали: министр иностранных дел страны Исраэль Кац заявил, что его страна "не будет молчать перед лицом тех, кто подрывает ее суверенитет и ставит под угрозу ее безопасность" и де-факто поощряет террористов. Глава израильской дипломатии объявил об отзыве послов Израиля в Ирландии и Норвегии для проведения консультаций.

"Я поручил немедленно отозвать послов Израиля в Ирландии и Норвегии для консультаций в свете решений этих стран признать палестинское государство. Я посылаю четкое и недвусмысленное сообщение Ирландии и Норвегии: Израиль не будет молчать перед лицом подрывающих его суверенитет и ставящих под угрозу его безопасность. Сегодняшнее решение есть сигнал палестинцам и всему миру: терроризм работает. После того, как террористическая организация ХАМАС совершила наибольшую резню евреев со времен Холокоста, после совершения ужасных сексуальных преступлений, свидетелями которых стал весь мир, эти страны решили вознаградить ХАМАС и Иран, признав палестинское государство", – отметил Кац.

Он назвал решение о признании Палестины независимым государством несправедливыми по поводу памяти жертв резни, устроенной ХАМАС, что это решение наносит удар по усилиям по возвращению заложников, до сих пор удерживаемых боевиками, является демонстрацией поддержки ХАМАСа и иранских джихадистов. Также, по словам Каца, признание Палестины не только не приближает мир, но и уничтожает шансы на его установление, и подвергает сомнению право Израиля на самооборону.

"Израиль не будет молчать – будут дальнейшие тяжкие последствия. Если Испания выполнит свое намерение признать палестинское государство, против него будет сделан аналогичный шаг. Ирландско-норвежская глупость не останавливает нас; мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, восстановить безопасность наших граждан, вернуть заложников на дом. Нет более справедливых причин, чем эти", – резюмировал глава МИД Израиля.

Напомним, в апреле США наложили вето на резолюцию о принятии Палестины в ООН. Соответствующий проект был представлен Алжиром. "За" проголосовали 12 членов, в том числе страна-агрессор Россия и Китай.

Заместитель постоянного представителя Штатов при ООН Роберт Вуд сказал, что Штаты приняли решение наложить вето на это предложение из-за того, что администрация Палестины не проводит необходимых реформ, которые "создали бы атрибуты готовности к государственности".

"Мы также подчеркиваем, что у террористической организации ХАМАС есть власть и влияние в Газе, которая является неотъемлемой частью государства, предусмотренной в этой резолюции", – добавил тогда дипломат.