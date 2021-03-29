Знятий із мілини контейнеровоз Ever Given знову блокував Суецький канал. Фото і відео нової НП

У Суецькому каналі контейнеровоз Ever Given, який у понеділок, 29 березня, вдалося зняти з мілини, знову блокував рух. Через сильний вітер судно розвернуло, і воно знову застрягло.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело на каналі. Повідомляється, що ніс корабля при цьому залишався на плаву і, незважаючи на те, що судно розвернулося, воно не сіло на мілину ще раз.

На цей момент контейнеровоз Ever Given за допомогою буксирів відновив рух водним шляхом на північ, він був у центрі Суецького каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

23 березня в Єгипті величезний вантажний контейнеровоз Ever Given тайванської транспортної компанії сів на мілину в Суецькому каналі і заблокував рух, через що там утворився затор із морських суден.

Зазначалося, що роботи з розблокування Суецького каналу від застряглого там вантажного контейнеровоза триватимуть щонайменше до 31 березня. Судна з вантажами через НП опинилися в пастці.