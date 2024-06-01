СМИ: Трампу могут запретить въезд в почти 40 стран мира

Потенциальный кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп может стать "невъездным" в почти 40 стран мира из-за судимости. Эти государства применяют строгую иммиграционную политику в отношении лиц с криминальным прошлым.

Об этом сообщило издание News Week. В материале ссылаются на данные World Population Review, согласно которым такие правила действуют, в частности в странах "Большой семерки" – Канаде, Великобритании и Японии.

"Эти правила часто приводят к автоматическому отказу в выдаче виз или разрешениям на въезд осужденным преступникам, что потенциально может повлиять на способность Трампа путешествовать за границу", – отметили журналисты.

Список стран, не разрешающих въезд осужденным преступникам: Аргентина, Австралия, Канада, Китай, Куба, Индия, Иран, Израиль, Япония, Кения, Макао, Новая Зеландия, Южная Африка, Тайвань, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты.

Кроме того, Трампу могут запретить въезд в другие страны, не все активно проверяют судимости на границе, но они откажут во въезде, если будет обнаружен осужденный преступник, в частности: Бразилия, Камбоджа, Чили, Доминиканская республика, Египет, Эфиопия, Гонконг, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Мексика, Марокко, Непал, Перу, Филиппины, Сингапур, Южная Корея, Танзания, Тунис, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, 31 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал бывшего президента Дональда Трампа виновным в деле по порнозвезде Сторми Дэниелс. Суд США признал Трампа виновным во всех 34 пунктах обвинения, главным из которых считается подделка предвыборной финансовой документации.

Каким будет наказание для Трампа, неизвестно. Официальный приговор экс-президенту будет оглашен только 11 июля.

Команда юристов уже заявила о планах оспорить приговор. Несмотря на подобные юридические препятствия, Трамп продолжает агитировать на президентских выборах 2024 года — кампанию, которая может быть осложнена потенциальными ограничениями на путешествия, введенными разными странами.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае нападения России на Украину, будь президентом он. Такие высказывания Трампа изрядно удивили некоторых доноров его предвыборной кампании.

– Экс-адвокат Трампа Руди Джулиани получил уведомление об обвинениях. В частности, он подозревается в предполагаемой схеме об отмене результатов президентских выборов 2020 года в пользу бывшего президента Трампа.

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