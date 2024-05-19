Адвокату Трампа предъявили обвинения во время празднования юбилея: что ему инкриминируют

Экс-адвокат 45 президента США Дональда Трампа Руди Джулиани поздно вечером в пятницу получил уведомление о предъявленном ему обвинении. В частности, его подозревают в предполагаемой схеме по отмене результатов президентских выборов 2020 года в пользу бывшего президента Трампа.

Джулиани вручили подозрение в тот же день, когда он отмечал свое 80-летие в Палм-Бич, штат Флорида. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что он является последним обвиняемым в деле.

Джулиани, как сообщается, вручили подозрение сразу после того, как гости вечеринки спели ему поздравления с днем ​​рождения. На вечеринке также присутствовали Роджер Стоун и Стив Бэннон, стратеги бывшего президента.

Ожидается, что Джулиани предстанет во вторник для предъявления обвинения в Финиксе, если суд не предоставит ему отсрочку.

Джулиани входит в группу союзников бывшего президента Дональда Трампа, которым в прошлом месяце в Аризоне были предъявлены обвинения, наряду с 11 лицами, которые действовали как фальшивые выборщики Республиканской партии от штата на президентских выборах 2020 года.

Обвинительное заключение в Аризоне — это лишь очередное юридическое горе для Джулиани, возникшее за время его пребывания на посту адвоката Трампа после президентских выборов 2020 года.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки следят за развитием дела народного депутата Украины Александра Дубинского, задержанного и арестованного по подозрению в государственной измене. Политик в прошлом был связан с Руди Джулиани – экс-адвокатом 45-го президента США Дональда Трампа.

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