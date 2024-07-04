СМИ написали о решающих 48 часах в карьере Байдена: что происходит

Американские медиа пишут, что президента США Джо Байдена ожидают 48 наиболее критичных часов в его политической карьере. После дебатов с его главным кандидатом на выборах Дональдом Трампом он запечатлелся в сознании 50 миллионов зрителей в образе запутанного слабого главы государства, и стереть это впечатление будет очень сложно.

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Об этом говорится, в частности, в материале издания CNN. Там отметили, что попытки объяснить его трудности в Атланте лишь перефокусируют внимание на основной проблеме: большинство избирателей сомневается, что он достаточно здоров, чтобы служить на новом сроке, который закончится, когда ему исполнится 86 лет.

Опрос, проведенный New York Times и аналитиками Сиенского колледжа, показал, что Трамп сейчас лидирует с преимуществом 49% против 43% среди потенциальных избирателей по всей стране. Таким образом, отрыв увеличился на три пункта по сравнению с неделей ранее, до дебатов.

"Решительные обещания Байдена остаться в гонке, похоже, стали ответом на сообщения в The New York Times и на CNN о том, что президент понимает, что ближайшие дни решающие и могут завершить его кампанию. Белый дом и предвыборная кампания заявили, что эти сообщения были ложными", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бывший президент США Дональд Трамп ожидает, что глава страны Джо Байден останется кандидатом от Демократической партии на выборах. Он считает, что действующий глава государства будет легче победить, чем других демократов.

– Главный донор Демократической партии и глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс высказал свое мнение относительно того, будет ли Джо Байден участвовать в выборах президента США. По его словам, "за четыре-пять дней" это станет ясно.

– В Белом доме, а также в Демократической партии США считают, что вице-президент Камала Гаррис является лучшей альтернативой для замены Джо Байдена, если он решит не участвовать в президентских выборах. В Штатах еще никогда не выбирали женщину президентом.

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