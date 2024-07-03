Не Мишель Обама: стало известно, кого в Белом доме считают лучшим кандидатом на замену Байдена, если тот откажется от выборов

В Белом доме, а также в Демократической партии США считают, что вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой для замены Джо Байдена, если он решит не учавствовать в президентских выборах. В Штатах никогда еще не выбирали женщину президентом.

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Об этом пишет издание Reuters с ссылкой на источники в окружении Байдена, Белом доме и Национальном комитете Демократической партии. Собеседники журналистов говорят, что у Харрис самая высокая узнаваемость среди всех альтернатив и самый высокий рейтинг среди демократов, которых можно серьезно рассматривать как кандидата в президенты Штатов.

По информации Reuters, некоторые влиятельные демократы предложили в качестве альтернативы Байдену губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома, губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро.

По словам собеседников, 59-летняя Харрис, если ее выдвинут кандидатом от Демократической партии, получит деньги, собранные на кампанию Байдена, и наследует инфраструктуру его предвыборной кампании.

Согласно опросу Reuters, Харрис отстает от Трампа всего на один процентный пункт – с 42% до 43%, соответственно, что является разницей в пределах погрешности опроса в 3,5 процентных пунктах.

Кроме того, источники рассказали, что она уже прошла национальную проверку и пережила интенсивную проверку со стороны республиканцев, а ряд влиятельных демократов верят, что Харрис может победить Трампа, если Байден отступит.

Ранее сообщилось, что выступление Байдена на первых дебатах против Дональда Трампа на прошлой неделе вызвало волну беспокойства в Демократической партии. В политсиле начали размышлять о замене кандидата на предстоящих выборах. Над идеей выдвинуть другого кандидата стали думать даже приближенные к Байдену демократы.

Редакционная коллегия одной из старейших американских газет The New York Times также обратилась к Байдену с призывом выйти из предвыборной гонки. Журналисты заявили, что от этого зависит будущее американской демократии.

Сам глава Штатов признал, что неудачно выступил на дебатах и назвал себя "не молодым мужчиной". При этом политик уверен, что он сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Axios сообщало, что Байден может выйти из президентской гонки только при одном условии – если такой совет ему даст его ближайшее окружение. Редакционные статьи и мнения экспертов не повлияют на решение политика.

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