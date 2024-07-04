'Больше всего паники среди политиков': донор Демократической партии сказал, когда решится судьба Байдена

Главный донор Демократической партии и глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс высказал свое мнение относительно того, будет ли Джо Байден участвовать в выборах президента США. По его словам, "через четыре-пять дней" это станет ясно.

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Об этом пишет Bloomberg. Майерс признал, что избирательная гонка коренным образом изменилась после того, как Байден плохо показал себя на дебатах с Дональдом Трампом.

"Я думаю, что мы узнаем в течение следующих четырех-пяти дней, остается ли президент в этой гонке. Я не думаю, что у него есть три недели, чтобы принять решение", – сказал донор демократов.

Майерс считает, что больше политиков-демократов публично призовут Байдена выйти из гонки, чтобы позволить кому-то другому баллотироваться в президенты этой осенью.

Наибольшие опасения, по его словам, есть у избранных демократов, занимающих уязвимые места как в Палате представителей, так и в Сенате США. Их ждут жесткие выборы и риск того, что кандидатура Байдена снизит явку избирателей.

"На самом деле я наблюдаю наибольшее давление и гораздо больше паники (среди членов Конгресса – Ред.), чем среди доноров", – сказал Майерс.

Ранее мы писали о том, что семья Джо Байдена призвала президента США не сниматься с выборов и остаться в президентской гонке. Семья также обсуждала, не уволить ли его главных помощников после плохого выступления Байдена на дебатах.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Белом доме, а также в Демократической партии США считают, что вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой для замены Джо Байдена, если он решит не участвовать в президентских выборах. В Штатах еще никогда не выбирали женщину президентом.

– В то же время СМИ пишут, что Демократическая партия США может досрочно выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты. Таким образом демократы хотят покончить с внутрипартийными разговорами о замене Байдена после неудачных дебатов.

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