Трамп надеется, что Байден не выйдет из президентской гонки, потому что его легче победить – WP

Бывший президент США Дональд Трамп, надеющийся вернуться на этот пост уже в этом году, и представители его избирательной кампании ожидают, что глава страны Джо Байден останется кандидатом от Демократической партии на выборах. Они считают, что его будет легче победить, чем других демократов.

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Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на информацию четырех источников, осведомленных о ситуации. Ожидается, что на следующей неделе будет объявлен кандидат на должность от демократов.

Публично Трамп и его союзники отвергли возможность того, что Байден выйдет из гонки. Они говорят, что демократам поздно менять курс. Однако в частных разговорах они обсуждают и готовятся к разным ситуациям, поскольку опасаются, что другого демократа или вице-президента Камиллу Гаррис будет победить сложнее.

Пресссекретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что кампания Трампа ожидает, что кандидатом от Демократической партии будет Байден. В то же время она подчеркнула, что их команда уверена в победе Трампа.

"Мы уверены, несмотря ни на что, мы победим", – сказала Левитт.

Источники издания утверждают, что команда Трампа считает, что его победе на выборах не помешает даже возможное заключение по нескольким обвинениям.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп ведет переговоры с Путиным по поводу войны в Украине, в частности о том, какую часть украинской территории может оставить за собой Москва. Об этом сообщило Politico, ссылаясь на информацию двух бывших чиновников национальной безопасности Трампа.

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