СМИ: Дания направила команде Трампа предложения по Гренландии

Дания обратилась к команде избранного президента США Дональда Трампа с рядом предложений, связанных с Гренландией. В своих сообщениях датское правительство отметило готовность обсудить усиление безопасности на острове или увеличение военного присутствия США.

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Об этом стало известно благодаря изданию Axios. Этот шаг стал реакцией на заявления Трампа, фактически намекавшие на возможность использования силы для установления контроля над островом. Такие комментарии вызвали беспокойство в Копенгагене и других столицах Европы.

Трамп обосновал свои взгляды стратегической важностью Гренландии. Он подчеркнул, что контроль над крупнейшим островом мира критически важен для национальной безопасности США в свете растущего влияния России и Китая. Кроме того, изменение климата способствует открытию Арктики для международной конкуренции, в частности, в вопросе доступа к минеральным ресурсам.

Хотя Гренландия является автономной территорией, ответственность за ее оборону остается за Данией. В этой связи Копенгаген пытается убедить администрацию Трампа, что опасения безопасности США могут быть решены дипломатическим путем, без нарушения суверенитета острова.

Источники Axios сообщают, что датское правительство, стремясь избежать открытого противостояния с новой администрацией США, запросило разъяснения от команды Трампа по поводу его заявлений. В то же время Копенгаген подчеркнул, что Гренландия не продается, но выразил готовность обсудить какие-либо другие вопросы, связанные с интересами Соединенных Штатов на острове.

Существующее соглашение между Данией и США с 1951 года уже позволяет американским военным присутствовать на острове. Увеличение этого присутствия или другие изменения в сотрудничестве безопасности могут быть реализованы в рамках действующих договоренностей. Кроме того, датские власти рассматривают возможность увеличения инвестиций в военную инфраструктуру Гренландии в сотрудничестве с местным правительством.

Главной интригой остается, удовлетворится ли будущий президент США дипломатическим решением, попытается ли стать первым американским лидером за последние 80 лет, который сможет получить новые территории для своей страны.

Гренландия играла ключевую роль в безопасности США и НАТО во время Холодной войны. Остров входил в систему раннего предупреждения о ракетах и советских подлодках.

Накануне министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен прокомментировал высказывание Трампа по поводу возможности захвата Штатами Гренландии. Он заявил, что остров может стать независимым, если его жители этого захотят, однако невозможно, чтобы он перешел под контроль США.

Как сообщал OBOZ.UA, после заявлений Трампа король Дании Фредерик Х решил обновить королевский герб, подчеркнув на нем значение Гренландии и Фарерских островов. Это символическое подтверждение желания сохранить контроль над принадлежащими Дании территориями.

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