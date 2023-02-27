В Израиле готовятся ввести смертную казнь за терроризм: законопроект получил предварительное одобрение

В Израиле министерский комитет по законодательным вопросам 26 февраля предварительно одобрил документ, предлагающий ввести смертную казнь за террористические акты против граждан. Проект закона еще не принят окончательно, политики будут обсуждать его текст, прежде чем вынести на новое голосование.

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Согласно предложению, суд сможет приговаривать преступника к казни, если будет доказана вина в убийстве на национальной почве в отношении граждан Израиля. Законопроект продвигает партия министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира, передает The Times of Israel.

"В этот трудный день, когда двое израильских граждан были убиты в результате теракта в Палестине, нет ничего более символичного, чем вынесение смертного приговора по закону о террористах. Это нравственный и справедливый закон", – сказал Бен Гвир.

Он имеет ввиду убийство братьев-израильтян Гилеля-Менахема и Игаля-Яакова, погибших в Хаваре. Отметим, что введение смертной казни для террористов было в повестке дня ультраправой коалиции еще задолго до того, как произошел этот инцидент.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство "будет продолжать действовать всеми способами… для сдерживания террористов и поддержания безопасности Израиля".

Интересно, что Генеральная прокуратура Израиля выступает против этого законопроекта. Генпрокурор Гали Бахарав-Миара заявляла, что он создает значительные конституционные трудности и противоречит заявлениям Израиля по этому вопросу на международных форумах, а также международной тенденции к ограничению применения смертной казни.

Кроме того, Бахарав-Миара подчеркивала, что такой закон не будет сдерживающим фактором, особенно когда преступники идеологически мотивированы и готовы пойти на смерть ради теракта. Генпрокурор напомнила, что единственной западной страной, которая до сих пор применяет смертные приговоры, являются США, но это только 31 штат из 50, причем семь отменили казни в последнее десятилетие.

Уголовный кодекс Израиля предусматривает смертную казнь, но только в крайне редких случаях. Правые политики, в том числе некоторые из нынешней оппозиции, уже давно настаивают на принятии закона, предусматривающего смертную казнь для террористов. Например, в 2017 году звучало предложение казнить любого террориста, нападение которого приводит к смерти жертвы.

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– В январе этого года Центральное командование США и Армия обороны Израиля провели крупнейшие совместные военные учения за всю историю Juniper Oak 23.2. Они состоялись в восточной части Средиземного моря (Израиль).

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