Израиль впервые в своей истории экспортировал партию нефти из собственного месторождения

Израиль экспортировал партию нефти из собственного месторождения. Это случилось впервые в истории страны.

Видео дня

Как сообщает Newsru.co.il, греческая компания Energean, разрабатывающая израильское месторождение природного газа "Кариш" в Средиземном море, погрузила на танкер SELIGER партию нефти. Сырье готовилось для глобальной трейдерской компании Vitol.

При этом ранее на территории Израиля добывались незначительные объемы нефти. В частности, в месторождении "Левиатан". Все они направлялись на израильские нефтеперерабатывающие заводы.

Точные объемы добываемой в "Карише" нефти не указываются, однако, уже известно, что объемы добычи нефти Energean в принадлежащих ей месторождениях в Египте, Израиле, Хорватии и Италии, благодаря открытию этого месторождения увеличатся с 41 тысячи баррелей до 150 тысяч баррелей в сутки уже к концу 2023 года.

Более того, до конца 2024 года добычу планируют увеличить до 200 тысяч баррелей в сутки.

Начало экспорта нефти сопровождалось повышенными мерами безопасности. Танкер SELIGER выключил свои системы отслеживания перед подходом к платформе "Кариш". Также к платформе было подогнано пожарное судно Aurora.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна изучит возможность передачи Украине системы противовоздушной обороны "Железный купол". Наше государство уже давно пытается приобрести ее для защиты от постоянных российских атак.

Также OBOZREVATEL писал, что ранее Нетаньяху заявил о готовности стать посредником между Украиной и Россией, если это потребуется.

Кроме того, премьер Израиля заявил о готовности начать передачу Украине "военных средств". О чем конкретно идет речь, он уточнять не стал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!