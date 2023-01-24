США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения: привлекут почти 8 тыс. военных и 142 самолета

В понедельник, 23 января, Центральное командование США и Армия обороны Израиля начали широкомасштабные учения Juniper Oak 23.2. Они будут проходить в Израиле и в восточной части Средиземного моря.

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Об этом сообщили накануне в Twitter Центкоме США, опубликовав соответствующий документ. Как отметило CNN, это будут крупнейшие совместные военные учения за всю историю.

Как рассказал изданию высокопоставленный представитель минобороны США, в них примут участие 100 американских самолетов, а также истребители, бомбардировщики, самолеты-заправщики и еще 42 израильских самолета. Авианосная ударная группа USS George HW Bush также примет участие в учениях, охватывающих все области боевых действий, включая космос и радиоэлектронную борьбу. К тренировкам будут привлечены около 6500 военнослужащих США, а также более 1100 израильских военнослужащих.

"Такого рода обучение, которое Центком регулярно проводит с нашими партнерами, развивают оперативную совместимость между вооруженными силами, увеличивают военный потенциал и важны для безопасности и стабильности в регион. Уроки, полученные в процессе этих учений, можно экспортировать нашим партнерам по всему региону", – рассказал генерал Майкл Эрик Курила, командующий Центральным командованием США.

Отмечается, что учения проходят на фоне высокой напряженности в отношениях между США и Ираном. Администрация американского лидера Джо Байдена ввела санкции против Тегерана после жестокого подавления протестов в стране, в результате которых протестующие были казнены. Переговоры о новом ядерном соглашении также зашли в тупик.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неизменно занимает жесткую позицию по отношению к Ирану, пообещав после приведения к присяге своего нового правительства "помешать усилиям Ирана по получению ядерного оружия".

Официальный представитель США подчеркнул, что указанные учения не были задуманы как имитация атаки на ядерные объекты Ирана, но в Иране признали, что будут наблюдать за процессом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинские военные 16 января прибыли на базу армии США Форт-Силл, расположенную в Оклахоме. Там они начали обучение работе с системой противоракетной обороны Patriot;

– также украинские военные активно учатся руководить БМП Bradley, входящим в пакет военной помощи США. В сети появились первые кадры наших солдат в этих боевых машинах.

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