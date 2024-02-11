'Служит только интересам Путина': глава Евросовета отреагировал на скандальное заявление Трампа о НАТО

Президент Европейского совета Шарль Мишель прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о "зеленом свете" России на агрессию против "должников" НАТО. Глава ЕР подчеркнул, что такие безрассудные высказывания о безопасности Альянса служат только интересам российского диктатора Владимира Путина.

Соответствующее мнение Шарль Мишель высказал на своей странице в соцсети X (exTwitter). Он напомнил, что НАТО в течение 75 лет поддерживает безопасность и процветание американцев, канадцев и европейцев.

"Они (подобные заявления. - ред.) не приносят больше безопасности или мира в мире. Напротив, они еще раз подчеркивают необходимость для ЕС срочно развивать свою стратегическую автономию и инвестировать в свою оборону. И сохранять наш Альянс сильным", – выразился президент Еврорады.

Напомним, Трамп признался, что во время своего президентства угрожал лидерам стран НАТО, что в случае нападения РФ не будет защищать тех членов Альянса, которые задолжали выплаты в организацию. Более того, он даже пригрозил, что, наоборот, будет поощрять Россию к агрессии против "должников".

Некоторые европейские чиновники и эксперты по внешней политике выразили обеспокоенность тем, что Россия может ворваться в одну из стран НАТО после выигрыша в войне с Украиной, и эти опасения, по их словам, усиливаются из-за возможной победы Трампа на выборах осенью 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В НАТО рассматривают возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине. Хотя в Альянсе неоднократно повторяли, что не намерены становиться частью конфликта с РФ, но табу "пошатнулось" из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост главы Штатов.

– Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Трамп сдержит свое обещание закончить войну в Украине всего за 24 часа, если снова станет президентом США. Польский лидер добавил, что Трамп "серьезно относится ко всему, что он говорит".

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